Cádiz incrementa en un 3,3% la recogida selectiva de envases de vidrio y alcanza las 1.900 toneladas en 2025

El teniente de alcalde del Área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, y Coral Rojas-Marcos, subdirectora de zona de Ecovidrio, presentando resultados de reciclaje en Cádiz - ECOVIDRIO

CÁDIZ 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz incrementó en un 3,3% la recogida selectiva de envases de vidrio en 2025 respecto al año anterior, al alcanzar las 1.915 toneladas depositadas en los contenedores verdes, todo ello en un contexto de caída del consumo estimada en torno al 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

En una nota, Ecovidrio ha dado a conocer los resultados de reciclaje de envases de vidrio en la ciudad gaditana en 2025, donde cada habitante depositó 17,4 kilos de estos envases en el contenedor verde, lo que equivale a 60 envases por persona, una cifra que sitúa a la ciudad por encima de la media de Andalucía, con 14,9 kilos y 51 envases, y ligeramente por debajo de la media nacional, con 20 kilos y 68 envases por persona.

Estos resultados han sido posibles por "la corresponsabilidad y a la voluntad política y técnica" del Ayuntamiento de Cádiz que, junto a la labor de reciclaje ejercida por los gaditanos, han permitido que la ciudad avance en materia de gestión de residuos y circularidad.

Durante 2025, Ecovidrio puso en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento, acciones y planes para mejorar los resultados de recogida selectiva de envases de vidrio. Así, a través del programa EcoBarrios, se desarrolló una campaña de movilización ciudadana en zonas del casco histórico como La Viña, El Pópulo, San José, Loreto, San Severiano, Astillero, La Laguna, Bahía Blanca, Brunete, Trille o la Barriada de la Paz, donde la inteligencia artificial y la analítica de datos habían identificado un mayor potencial de mejora en la recogida de envases de vidrio.

Con el chirigotero 'El Selu' como protagonista y bajo el lema 'En Cádiz, a reciclar todos al verde', la campaña impactó en 33.000 vecinos de 17.000 domicilios repartidos en 30 unidades censales. Con esta iniciativa, se ha estimado un incremento del 3,7% en la recogida selectiva en las zonas diana donde se ha actuado.

Por otro lado, Ecovidrio ha reforzado su apoyo al sector de la hostelería con una campaña de concienciación dirigida a establecimientos y con el servicio de recogida puerta a puerta para 117 de la ciudad. Este servicio ha registrado un incremento del 3,4% en la recogida anual respecto a 2024, hasta alcanzar las 566 toneladas, lo que pone de manifiesto el compromiso del canal con el reciclaje de envases de vidrio y la circularidad.

Los resultados de reciclaje de envases de vidrio se han presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Cádiz, en un acto en el que han estado presentes el teniente de alcalde del Área de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, y Coral Rojas-Marcos, subdirectora de zona de Ecovidrio.

En palabras de Rojas-Marcos, la ciudad de Cádiz "ha demostrado un fuerte compromiso con el reciclaje de vidrio", por lo que ha dado la enhorabuena "a todos los ciudadanos y hosteleros" porque "a pesar de encontrarnos en un contexto de caída del consumo, no han dejado de acercarse al contenedor verde a depositar sus residuos de envases de vidrio".

Por su parte, Teruel ha destacado los resultados de reciclaje de vidrio en la capital gaditana, subrayado que estos datos "reflejan el compromiso de la ciudadanía y del sector hostelero, así como el trabajo conjunto con Ecovidrio". Además, ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de seguir impulsando iniciativas que consoliden a Cádiz como referente en sostenibilidad.