Una campaña de recogida de firmas online pide una calle en Jerez para Los Delinqüentes en su 25 aniversario

El grupo Los Delinqüentes durante un concierto en el Movistar Arena, a 24 de abril del 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

CÁDIZ 3 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Los Delinqüentes, surgido en los años 90 en Jerez de la Frontera (Cádiz) por Migue Benítez y el Canijo de Jerez, sacaron hace 25 años su primer disco --'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores'-- logrando un éxito que ahora se quiere transformar en un nuevo homenaje en su ciudad, donde una iniciativa, impulsada por Ezequiel Marín González, está recogiendo firmas en Change.org para que se les dedique una calle.

La campaña online suma ya más de 520 firmas y cuenta con el apoyo de los grupos la oposición en el Ayuntamiento, como son PSOE, Vox y La Confluencia, que han trasladado su respaldo a esta iniciativa.

En el texto de la campaña en Change.org se señala que este reconocimiento "no solo es un tributo a su impacto artístico, sino también a su influencia cultural en nuestro pueblo", apuntando que vendió "más de 50.000 copias de su primer álbum", lanzado en 2001.

"Nombrar una calle en Jerez como Calle Los Delinqüentes sería un testimonio de gratitud y un símbolo de los valores que compartimos: creatividad, autenticidad y amor por nuestras raíces", expone esta iniciativa.

En la propuesta planteada a los grupos políticos locales se ha considerado que la actual avenida San José Obrero y Descartes pasen a denominarse avenida Los Delinqüentes, al encontrarse en esta zona los murales dedicados a Migue Benítez, figura clave de la historia del grupo, que falleció en 2004, cuando la banda garrapatera había lanzado ya 'Arquitectura del aire en la calle' su segundo álbum.

Tras la reunión con los grupos, Ezequiel Marín González ha puesto el acento en la disparidad de ideologías de los partidos que han mostrado su apoyo a la iniciativa de reconocer a Los Delinqüentes "como se merecen", afirmando que su propuesta "trasciende cualquier color político".

"El objetivo no es que uno u otro partido presente una propuesta, sino que todos en conjunto, como representantes de la ciudadanía jerezana, presenten una declaración institucional", ha explicado el promotor de la propuesta, quien ha esperado que el PP, que gobierna en Jerez, se sume también a la petición y que pueda salir adelante "de manera unánime sin tintes políticos".

La propuesta también señala que la música de Los Delinqüentes "ha sido la banda sonora de nuestras vidas, uniendo a generaciones y reflejando el espíritu único y auténtico de Jerez", y valorando que en sus canciones "fusionaron estilos musicales como pocos lo han hecho, convirtiéndose en embajadores de nuestra cultura, tanto dentro como fuera de España".

En las últimas semanas, la propuesta ha conseguido repercusión social y mediática, además del apoyo público de artistas, humoristas, músicos, deportistas y establecimientos emblemáticos de la ciudad, como Bar Juanito o Tabanco El Pasaje, que se han sumado a la campaña colocando en sus locales carteles con un cógido QR que lleva a la firma de la campaña.

La banda jerezana, sin el fallecido Migue Benítez, ha iniciado en este 2026 una gira para conmemorar los 25 años de su primer disco. Comenzó el pasado 10 de abril en Barcelona y ha pasado por el momento por Valencia y Madrid. Los siguientes lugares por donde girará entre mayo, junio y julio son Bilbao, Zaragoza, Murcia, Sevilla, Cádiz y Fuengirola (Málaga).