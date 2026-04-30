Cáritas Diocesana de Cádiz y facilita el acceso al trabajo a 239 personas en situación de exclusión

Personas vinculadas con Cáritas Empleo. - CÁRITAS

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Cádiz ha señalado que logró en 2025 mejorar el acceso al empleo de las personas que acompaña, en línea con los datos presentados por Cáritas Española en su Memoria de Economía Solidaria 2025 con motivo de la celebración el próximo 1 de mayo del Día Internacional del Trabajo, señalando que a lo largo del año pasado, 239 de las 721 personas (321 mujeres y 150 hombres) atendidas en el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Cádiz encontraron trabajo, lo que supone una tasa de inserción laboral global del 33%.

En una nota, Cáritas ha manifestado que estos resultados confirman la eficacia de un modelo de economía solidaria centrado en las personas, que promueve la autonomía, la dignidad y el acceso a derechos a través del empleo digno.

Asimismo, ha señalado que el Programa de Empleo combina orientación laboral, formación y mediación con empresas, ofreciendo un acompañamiento integral, personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona a través de un equipo técnico que atiende en los servicios de orientación laboral existentes en Cádiz, San Fernando, Chiclana y Algeciras y de forma itinerante en la Janda interior y litoral y en el Campo de Gibraltar.

Del total de personas atendidas, 471 participaron en procesos de intermediación laboral, donde más de la mitad de las personas acompañadas accedieron a un empleo, evidenciando el impacto de estos itinerarios cuando el proceso se consolida, ha apuntado.

"Desde Cáritas defendemos que es posible otra forma de gestionar la economía, poniendo el cuidado de la vida en el centro y apostando por el empleo digno como herramienta clave de inclusión social", ha subrayado Vicente Pablo Ortells Polo, director de Cáritas Diocesana de Cádiz.

LA FORMACIÓN COMO PALANCA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

Cáritas ha explicado que la Escuela de Formación de Cáritas Diocesana de Cádiz desempeñó un papel clave en estos procesos y durante 2025, 232 personas (148 mujeres y 84 hombres) participaron en acciones de formación para el empleo, tanto grupales (26 acciones) como individuales (33 acciones), que incluyeron talleres prelaborales, cursos de formación ocupacional, certificaciones oficiales, formación en el puesto de trabajo en colaboración con empresas y prácticas no laborales en empresas en sector hostelería.

Así, según Cáritas, gracias a esta formación directamente vinculada a las necesidades del mercado laboral, 105 personas accedieron a un empleo tras completar su proceso formativo, alcanzando una tasa de inserción del 47,7%, lo que confirma que la capacitación práctica y orientada al empleo es una herramienta eficaz para romper situaciones de exclusión.

Según ha explicado, el trabajo desarrollado por Cáritas Diocesana de Cádiz fue posible gracias a la colaboración con el tejido empresarial de la Diócesis, ya que en 2025 se contactó con más de 251 empresas y se firmaron 14 convenios de intermediación laboral, generando oportunidades especialmente para mujeres, personas mayores de 45 años y personas con baja cualificación.

Además, ha señalado que el compromiso con el empleo digno se concreta también a través de Inserta Cádiz S.L., la empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Cádiz vinculada a la recogida y reutilización de textil.

En este sentido, ha indicado que durante 2025 Inserta Cádiz empleó a 16 personas, de las cuales diez participaron en puestos de inserción sociolaboral, desarrollando itinerarios acompañados en un entorno laboral real. Al cierre del año, la empresa contaba con siete personas en proceso de inserción, combinando empleo, formación y acompañamiento social para facilitar su transición al mercado laboral ordinario, al tiempo que impulsa un modelo de economía circular y consumo responsable en la Diócesis.