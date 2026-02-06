Cáritas en Jerez activa una campaña de emergencia ante las inundaciones en localidades de la Diócesis

El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Cáritas Diocesana, ante la situación de emergencia por las intensas lluvias registradas en diferentes municipios de la Diócesis de Asidonia-Jerez, ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para acompañar a las familias y personas afectadas.

En una nota, ha hecho un llamamiento a la colaboración, ya que "las intervenciones de mayor magnitud llegarán cuando pase la situación de crisis y las lluvias". "Será entonces cuando valoremos los daños reales que han sufrido las personas y familias afectadas, y somos conscientes de que serán de una magnitud sin precedentes", ha afirmado Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez.

Según ha indicado Cáritas para ello, se ha habilitado un número de cuenta para canalizar las donaciones (Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240) además de poder realizarse aportaciones a través de su web en el enlace www.caritas.es/jerez o por Bizum en 00315 con el concepto Inundaciones.

Por otra parte, ha indicado que el dispositivo de Cáritas Diocesana en la Casa del Santo Ángel, en El Portal, continúa abierto desde el pasado 28 de enero y en torno a 70 personas y familias ya han sido acogidas en este recurso, procedentes de la barriada de las Pachecas y El Portal. Actualmente en torno a 50 continúan en la Casa.

Según ha explicado, este recurso de emergencia cuenta con camas, una cocina industrial, así como duchas y aseos. También se ha facilitado ropa y calzado para las personas que han perdido sus pertenencias al salir de sus domicilios. Además, la entidad ofrece escucha y acompañamiento emocional para que las personas transiten de la mejor forma posible estos difíciles momentos.

Al tener alcance diocesano, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez está desarrollando su acción en diferentes territorios que han sido muy afectados por las inundaciones, tales como Grazalema, Arcos de la Frontera, Alcalá del Valle, Torre Alháquime, Ubrique o Jerez.

En el caso de Jerez, la entidad mantiene coordinación con el Ayuntamiento de la localidad desde el comienzo de la emergencia, así como con los diferentes delegados y delegadas de alcaldía de las barriadas rurales más cercanas al río.

En Arcos, los equipos de Cáritas han colaborado en el avituallamiento del pabellón habilitado, así como en el desalojo de la residencia El Lago y están en coordinación para las necesidades que surjan en el dispositivo de emergencia habilitado. Además, ya se están realizando intervenciones con familias afectadas.

En el resto de poblaciones, según ha explicado, hay una coordinación constante al contar con Cáritas parroquiales en toda la Diócesis. De este modo, la entidad cuenta con información actualizada sobre la situación en cada municipio y mantiene una coordinación con el voluntariado, los párrocos, autoridades y entidades de la zona y se van realizando las intervenciones necesarias.

Hay previsión de que, una vez pase la situación de crisis, en las próximas semanas, se amplifiquen las necesidades de familias que ya estaban siendo acogidas por Cáritas y muchas familias que por primera vez necesitarán apoyo, ha concluido.