Casa de Iberoamérica inaugura en Cádiz la exposición 'Inventario de materias frágiles' con jóvenes fotógrafos chilenos

CÁDIZ 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Iberoamérica inaugurará el próximo miércoles 21 de enero, a las 19,00 horas, la exposición 'Inventario de materias frágiles', una muestra organizada por la Embajada de Chile y la Fundación Chile-España que reúne la obra de los jóvenes fotógrafos chilenos Rocío Aguirre y Camilo Delpin. La exposición podrá visitarse en la Sala Zitman hasta el 19 de marzo, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la muestra está compuesta por dos proyectos independientes que, desde lenguajes visuales distintos, comparten una misma sensibilidad: el interés por lo residual, lo efímero y lo descartado como espacios de reapropiación y reflexión.

Ambos artistas, nacidos en democracia, "exploran a través de la fotografía los sistemas que rigen la producción en la cultura contemporánea, invitando al espectador a cuestionar qué se conserva y qué se pierde en los procesos de consumo y creación", ha concretado el Consistorio.

En su trabajo, Aguirre ofrece una "lectura poética" del desecho cotidiano, como restos de comida, envases o residuos digitales. A través de cianotipias realizadas con materiales accesibles y luz solar, recupera objetos destinados al olvido y les otorga una nueva carga simbólica. Su técnica artesanal, lenta y analógica se plantea como un gesto de resistencia frente a la aceleración tecnológica, invitando a una contemplación íntima que resalta la belleza de lo mínimo y la tensión entre lo desechado y lo preservado.

Por su parte, Camilo Delpin aborda lo "transitorio y lo ambiguo" en una serie desarrollada en dos fases. En primer lugar, captura reflejos solares sobre aguas en movimiento, formas luminosas y fugaces que aparecen y desaparecen. Estos destellos constituyen la base simbólica de una segunda etapa en la que surgen cuerpos indefinidos, trabajados con luz continua y mínima intervención digital. Las figuras, despojadas de referencias concretas, dialogan con los lenguajes del arte, la moda y lo mítico, revelando los códigos contemporáneos del deseo y la persuasión.

En conjunto, 'Inventario de materias frágiles' propone una "reflexión visual sobre lo perecedero y lo olvidado", donde residuos materiales, vislumbres breves y cuerpos sin identidad fija se convierten en "preguntas abiertas sobre lo que permanece, lo que se disuelve y aquello que aún está por descubrir".

Como actividad complementaria, el jueves 22 de enero, a las 11,00 horas, se celebrará una visita guiada gratuita a la exposición a cargo de los propios autores.