La teniente de alcalde de Cultura, Maite González, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, y los organizadores del Festival Sures, Ana Sánchez y Daniel Vázquez. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Santa Catalina de Cádiz acogerá la segunda edición del Festival de Nuevas Creaciones del Sur, Sures, un evento que incorpora en este 2026 actuaciones musicales, además de exposiciones, desfiles, mercadillos o talleres en torno a las diferentes disciplinas creativas.

El Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este lunes la presentación de la segunda edición de Sures, un acto que ha contado con la participación de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, y los organizadores del festival, Ana Sánchez y Daniel Vázquez.

Esta segunda edición se celebrará los días 18, 19, 20 y 21 de Junio, con una programación gratuita que tomará un escenario diferente al del año pasado, pasando ahora el Castillo de Santa Catalina, una fortificación militar del siglo XVII que ahora será un laboratorio de creación contemporánea, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Este festival es un evento multidisciplinar donde se pone en valor la innovación creativa, las nuevas tendencias y el hacer cultura desde el sur, un proyecto que reivindica al sur como espacio de creación, donde el arte, la artesanía, la música y la vocación se reinterpretan en clave contemporánea a la vez que se destaca la tradición milenaria que caracteriza a la ciudad.

Una de las novedades de esta edición ha sido la convocatoria abierta 'Open Call', que ha permitido que artistas y creadores de diversas disciplinas y procedencias opten a participar en el festival. Se han recibido más de 100 candidaturas, de las que el equipo de dirección artística ha seleccionado finalmente a 80 artistas y creadores que conformarán la exposición de 2026.

La dirección y el comisariado de esta segunda edición corren de nuevo a cargo de los diseñadores gaditanos Ana Sánchez y Daniel Vázquez, que han trazado un encuentro en el que el diseño y la nueva artesanía se unen a la producción de cercanía y la economía circular como herramientas de acción de una creatividad sostenible.

PROGRAMA SURES 2026

Sures mantiene en su segunda edición los ejes programáticos que articularon la primera, como son Sures Exhibition, Sures Slow Fashion, Sures Talks, Sures Pop-Up y Sures Workshops, e incorpora uno más, Sures Music.

Sures Exhibition será el eje central del evento, una exposición/instalación con una cuidada selección de propuestas en artesanía, arte y diseño en todas sus variantes, con especial atención en artistas y creadores que miran al mundo desde el sur, y con algunas de ellas concebidas específicamente para dialogar con la arquitectura del Castillo de Santa Catalina.

Sures Slow Fashion continuará su propuesta performativa en torno a la moda contemporánea con compromiso ético y artesanal. La moda contemporánea será otro de los pilares del festival, una serie de shows y experiencias creada por una selección de diseñadores y marcas establecida.

Cinco diseñadores contarán su historia a través de diferentes lenguajes, como son Mei Hui Liu, procedente de East London; D-Due, con base en A Coruña; Hilando el Tiempo, artesanía hecha en Andalucía, de Sevilla; Limo, moda atemporal desde Asturias; y Ramón Gurillo, moda ética y sostenible de Valencia.

Sures Talks mantendrá su espacio de reflexión y debate con la participación de creadores, pensadores y agentes culturales relevantes de la industria creativa. El objetivo de este espacio es el traspaso de conocimiento y generación de nuevas audiencias en el público local.

En este contexto participarán figuras como Macarena Navarro-Reverter, periodista, historiadora y consultora de artesanía contemporánea vinculada a La Fábrica (Madrid), y Elena Fabeiro, gerente de la Fundación Artesanía de Galicia de la Xunta de Galicia, entre otros expertos.

Todos compartirán sus experiencias en una serie de charlas abiertas donde se responderán las curiosidades del público y se ahondará en los desafíos del presente creativo.

Sures Pop-Up articulará una feria viva de oficios con venta directa, talleres en vivo y demostraciones artesanas. La comercialización del arte, la artesanía y diseño es uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Para fomentar esta idea se ha creado el 'Design Market', donde se establecerá un vínculo directo entre creadores y público, contando con una selección de veinte marcas y artesanos.

Sures Workshop ofrecerá talleres prácticos impartidos por artistas, artesanos y diseñadores que llevarán a través de una experiencia inmersiva el valor de la creatividad a los participantes.

Sures Music, la gran novedad de esta edición es la incorporación de la música como creación contemporánea del sur al festival.

Durante los cuatro días del certamen, el Castillo de Santa Catalina acogerá cada tarde-noche un concierto de acceso libre hasta completar aforo, integrando la música como un lenguaje más del ecosistema creativo de Sures, y convirtiendo la fortaleza en escenario de experiencias culturales únicas frente al litoral gaditano.

La mezcla de ritmos y géneros que harán bailar a los asistentes con los conciertos de las bandas tanto nacionales como internacionales serán Kit Sebastian y su Pop Contemporáneo procedentes de Turquía, Francia y Londres, y Quentin Gas & Los Zingaros desde Sevilla, entre otros.

Sures cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y está organizado por los diseñadores gaditanos Ana Sánchez y Daniel Vázquez.