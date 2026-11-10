Cesur aborda las claves para integrar la IA en las empresas andaluzas "orientada a resultados". - CESUR

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado la sesión 'Mitos y realidades de la IA empresarial' en la delegación de Cádiz del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. La jornada ha reunido a más de una treintena de profesionales para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en las empresas, el factor humano en esta transformación y los retos que plantea una "implementación eficaz, segura y orientada a resultados".

La jornada ha comenzado con la presentación 'El estado real de la IA', a cargo de José Andrés López de Fez, presidente de la Comisión de IA y Tecnología de Cesur. Durante su intervención, ha ofrecido una radiografía de la situación actual de la Inteligencia Artificial en las empresas, destacando que la tecnología ya está generando mejoras medibles en ámbitos concretos como la atención al cliente o la programación, donde los incrementos de productividad alcanzan el 15% y el 26%, respectivamente.

No obstante, para López de Fez, el reto para las organizaciones no es adoptar IA, sino transformarla en resultados tangibles para el negocio, ha recogido Cesur en una nota. En este sentido, ha insistido en que, aunque la mayoría de las grandes empresas ya utilizan estas tecnologías, todavía son una minoría las que consiguen trasladar ese uso de forma significativa.

López de Fez ha explicado que el éxito o el fracaso de los proyectos de IA suele depender menos de la tecnología que de las decisiones de gestión que los acompañan. Problemas mal definidos, falta de datos adecuados, ausencia de responsables claros o métricas centradas en la actividad en lugar de los resultados son "algunos de los errores más frecuentes".

Asimismo, ha puesto el foco en la oportunidad que supone esta transformación para la pyme española, cuyo nivel de adopción de la IA ha crecido con fuerza en los últimos años. "La pregunta ya no es si la IA funciona, sino si sabemos elegir dónde aplicarla, medir lo que aporta y decidir a tiempo si un proyecto sigue o se cierra. Eso no lo resuelve la tecnología: lo decide la dirección", ha manifestado.

También ha abordado algunos de los retos que plantea su evolución, como la irrupción de los agentes autónomos, el uso de estas herramientas por parte de los empleados al margen de la organización o la gestión de los costes asociados. En este contexto, ha asegurado que "para empezar a obtener valor de la Inteligencia Artificial no hacen falta grandes inversiones, sino identificar un proyecto útil, medible y con un responsable definido".

A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda en la que se han analizado casos reales de aplicabilidad de la IA en diferentes procesos y actividades. En este sentido, Jesús Carnerero, CEO de Komobi, ha recordado la necesidad de adaptarse de forma progresiva, comenzando por casos de uso concretos y medibles que permitan generar aprendizaje y escalar su impacto en la organización.

Además, ha puesto en valor el papel de las personas como motor de la transformación, fomentando la implicación de profesionales de distintas áreas en este proceso.

"La pregunta ya no es si usar la IA, sino cómo organizarnos para aprovecharla. Y eso empieza hoy, con un primer paso pequeño y bien elegido", ha afirmado.

Para Francisco Escamilla, director de IA de Ghenova Digital, el verdadero valor no reside en las demostraciones tecnológicas, sino en su capacidad para resolver problemas reales y generar mejoras medibles en la actividad diaria de las empresas. "Para que la IA pueda escalar de forma segura y aportar valor sostenible, es imprescindible la protección de datos, establecer reglas claras de uso y mantener siempre la supervisión humana. En sectores como la ingeniería, debemos poder comprobar los resultados y conservar la responsabilidad sobre las decisiones que tomamos", ha destacado.

Por su parte, Jeffrey Pallarés, Data Scientist & ML Engineer en Navantia, ha subrayado que la Inteligencia Artificial debe abordarse desde una perspectiva de negocio y orientada a su utilidad real, así como garantizar una formación adecuada para profesionales y directivos que les permita identificar oportunidades y gestionar sus riesgos de forma responsable.

"La tecnología puede incorporarse desde fuera, pero el conocimiento sobre dónde, para qué y cómo aplicarla debe formar parte de la propia organización si se quiere aprovechar todo su potencial", ha señalado. Pallarés también ha incidido en una adecuada gobernanza de la IA y del dato, además de encontrar un equilibrio entre las capacidades que las empresas deben desarrollar internamente y aquellas para las que resulta conveniente apoyarse en terceros especializados.

Como conclusión, los ponentes han coincidido en que la adopción de la Inteligencia Artificial debe estar guiada por objetivos de negocio concretos, con casos de uso donde sea posible demostrar su aportación mediante resultados medibles. A su vez, han puesto de relieve la importancia de formar a los equipos, mantener la supervisión humana y reforzar el liderazgo de la dirección para garantizar una implantación eficaz y responsable y alineada con la estrategia de las empresas.