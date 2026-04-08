Chipiona (Cádiz) solicita la suspensión temporal de visitas al faro por un nido con polluelos de halcón peregrino

Archivo - Fachada del Faro de Chipiona, a 3 de agosto de 2021, en Chipiona, Cádiz, (España). ARCHIVO. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CHIPIONA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Sevilla la suspensión temporal de las visitas al faro ante la presencia de una pareja de halcones peregrinos que se ha asentado en esta infraestructura, tras la instalación de una caja nido, donde la hembra ya ha efectuado la puesta de sus huevos y se encuentra en periodo de incubación de los mismos.

En una nota, el Ayuntamiento ha pedido que esta restricción se establezca hasta el 18 de mayo, fecha en la que, según los cálculos, los polluelos de halcón peregrino abandonarán el nido, que se produce entre los 35 y 42 días de edad después de la eclosión.

La instalación de esta caja nido en el faro de Chipiona fomenta la biodiversidad en la desembocadura del río Guadalquivir y es una iniciativa impulsada para proteger a esta especie, aprovechando los 69 metros de altura del faro, el más alto de España, como se ha explicado desde la Delegación municipal que dirige Tano Guzmán.

Este tipo de iniciativas "refuerzan la convivencia entre la actividad humana y la conservación de la biodiversidad, y ponen en valor la importancia de la colaboración entre entidades para la protección del medio natural", ha señalado Guzmán, quien ha añadido que el seguimiento de la pareja de halcón peregrino no es reciente.

"Esta pareja está siendo monitorizada y vigilada de forma continua desde hace varios años, gracias al trabajo conjunto del Grupo Ecologista CANS y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con el objetivo de garantizar su bienestar y el éxito de su asentamiento", ha indicado el delegado municipal.

Desde Medio Ambiente se ha informado de que la pasada semana técnicos de la Autoridad Portuaria de Sevilla y miembros del gobierno de Chipiona mantuvieron una reunión de trabajo para abordar esta situación "con las mejores garantías" para la pareja de halcones y sus polluelos, donde se puso sobre la mesa la suspensión temporal de las visitas para no molestar en el periodo de incubación.