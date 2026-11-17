Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a cinco personas por su presunta implicación en los recientes episodios de violencia armada registrados en el barrio de Las Palomeras, en La Línea de la Concepción, en el marco de un conflicto entre clanes que permanece activo desde hace aproximadamente un mes.

La intervención policial comenzó durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) fueron comisionados tras producirse el impacto de un proyectil de arma de fuego en una vivienda, ha indicado la Policía en una nota.

A partir de ese momento, la UDEV asumió la investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible implicación de los autores en el conflicto violento que se viene desarrollando en la barriada.

La actuación culminó esa misma tarde, después de que varias llamadas de ciudadanos alertaran de la presencia de varios varones que, presuntamente, portaban armas de fuego y mantenían una actitud amenazante hacia los vecinos del barrio.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y consiguieron identificar a los sospechosos, que se encontraban huidos en el interior de una vivienda.

Tras realizar una entrada y registro en el inmueble, los investigadores localizaron e intervinieron un arma corta municionada y dispuesta para su uso inmediato, varios machetes de grandes dimensiones y dinero en efectivo.

Como resultado de la intervención, fueron detenidas cinco personas, que pasaron a disposición judicial durante la mañana del domingo. La autoridad judicial decretó para todos ellos el ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional ha indicado que mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación de otras personas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.