Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 16 de marzo hasta las 14 horas:

· Adif retrasa al menos hasta final de abril el restablecimiento de la conexión ferroviaria directa por AVE Málaga-Madrid

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja "como mínimo" para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril"; una fecha que, ha advertido, es "una situación absolutamente provisional", que será actualizada cada 15 días. (Leer más https://acortar.link/4yx4Uz)

· Moreno ofrece "moderación y seriedad" ante las andaluzas tras el "castigo" en Castilla y León a quienes "bloquean"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para esta primavera, y tras ver cómo los ciudadanos "penalizan y castigan" a partidos que "bloquean", algo que, en su opinión, se acaba de ver en las elecciones celebradas este pasado domingo en Castilla y León, en las que el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha revalidado victoria con 33 procuradores, dos más de los conseguidos en la anterior cita electoral de 2022. (Leer más https://acortar.link/7capZU)

· Desarticulada en Sanlúcar (Cádiz) un falso grupo militar y religioso por estafa millonaria imitando a telepredicadores americanos

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que formaban parte de un grupo criminal que, bajo una apariencia militar y religiosa, se dedicaba a captar personas con escasa cultura financiera para realizar una estafa millonaria por medio de "bonos de redención" mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos. (Leer más https://acortar.link/kQArzd)

· El Gobierno andaluz aprobará este miércoles en Huelva las ayudas a pymes y autónomos afectados por el tren de borrascas

El Consejo de Gobierno andaluz celebrará el próximo miércoles, 18 de marzo, su habitual reunión semanal en Huelva, y allí va a aprobar las ayudas diseñadas por la Junta para trabajadores autónomos y pymes afectados por el 'tren de borrascas' que asoló a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero. (Leer más https://acortar.link/JPvJJg)

· Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hombres en zonas de campo de Córdoba y Lucena

La Guardia Civil mantiene abierta sendas investigaciones por el hallazgo de los cadáveres de dos hombres el pasado viernes y este domingo en zonas de campo de la barriada periférica de Santa María de Trassierra, en la capital cordobesa, en el primero de los casos, y en el municipio de Lucena, en el segundo. Ambos cuerpos están pendientes de identificar. (Leer más https://acortar.link/BBkFTE)