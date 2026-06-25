Coca-Cola se suma a la Capitalidad Gastronómica de Jerez con sus jornadas sobre hostelería y clima

Encuentro dirigido a impulsar la acción frente al cambio climático en el sector hostelero en Jerez organizado por Coca Cola Europacific. Partners - COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Coca Cola Europacific Partners ha celebrado este jueves en el Alcázar de Jerez el encuentro 'Capitalidad Gastronómica de Jerez: unidos por la sostenibilidad y el compromiso con la hostelería', una jornada dirigida a impulsar la acción frente al cambio climático en el sector hostelero.

El encuentro se ha organizado en colaboración con Ecodes, Hostelería de España y la Junta de Andalucía y ha reunido a representantes institucionales, asociaciones del sector, expertos en sostenibilidad y hosteleros andaluces para reflexionar sobre los principales retos y oportunidades de la hostelería en descarbonización, eficiencia y compromiso ambiental.

Según ha indicado en una nota, la jornada se ha enmarcado en los actos de la Capitalidad Gastronómica de Jerez, un reconocimiento que pone en valor la "riqueza culinaria, cultural y territorial" de la ciudad, así como el papel de la hostelería como motor económico, social y turístico. El encuentro ha buscado reforzar el vínculo entre gastronomía, sostenibilidad y producto de proximidad, destacando la capacidad del sector para avanzar hacia modelos más eficientes y responsables.

Así, se han celebrado diversas mesas de debate, siendo la primera la titulada 'Unidos por el cambio: la respuesta institucional al reto climático', que ha abordado la visión de las administraciones públicas, Ecodes y Coca-Cola Europacific Partners sobre la descarbonización de las empresas hosteleras y turísticas. En ella han participado Inmaculada Tola, responsable de la Oficina Andaluza de Cambio Climático de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; Jaime Espinar, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez; Pablo Barrenechea, director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad de Ecodes; y Alejandro García Alonso, jefe de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Pablo Barrenechea ha manifestado que "Hostelería #PorElClima pone en valor el protagonismo de los bares y restaurantes para descender al día a día, a la acción concreta, el objetivo ambicioso del Acuerdo de París".

"Hemos comprobado cómo la agenda global crece y acelera la implementación de medidas para que el aumento de la temperatura del planeta no sobrepase el 1,5 grados centígrados a finales de siglo y las empresas de hostelería son fundamentales en esta acción porque se están corresponsabilizando de sus emisiones de CO2 teniendo la oportunidad de convertirse en modelos para otros establecimientos, y para la ciudadanía en las calles, en los barrios y en los municipios en los que se establecen", ha afirmado.

Asimismo, Alejandro García Alonso, jefe de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia Área Sur, ha señalado que "por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las compañías tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático". En este sentido, ha explicado que "con el impulso de esta plataforma, dirigida al sector hostelero, el reto es conseguir sumar fuerzas en esta lucha a través de alianzas, como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de Naciones Unidas y que es fundamental en este proyecto".

Por su parte, Inmaculada Tola, jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Junta de Andalucía, ha destacado la colaboración en curso con Ecodes y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, para impulsar el registro de las huellas de carbono de #HosteleriaxElClima en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que ya cuenta con más de 800 huellas inscritas de casi 400 organizaciones.

Formar parte de este registro refuerza la transparencia y ofrece acceso a proyectos de compensación en Andalucía, como plantaciones forestales y restauración de ecosistemas litorales, ha indicado antes de añadir que la adhesión al SACE impulsa la sensibilización ciudadana y mejora la competitividad de un sector clave en la economía andaluza.

La segunda mesa, titulada 'La Hostelería como Motor de la Capital Gastronómica', ha puesto el foco en el papel de los bares y restaurantes como embajadores del territorio, de la cultura gastronómica y de los productos de proximidad. En ella ha participado Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hostelería de Andalucía; Antonio de María Ceballos, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Cádiz; José Vega, miembro de la junta directiva de la Asociación de Hostelería de Jerez; y Antonio Real, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez.

Por último, la mesa 'Impacto real: modelos de éxito en sostenibilidad' ha reunido a establecimientos y profesionales que ya están incorporando medidas concretas para reducir su impacto ambiental, mejorar su eficiencia y servir de inspiración a otros negocios del sector. En ella han intervenido José Antonio Colorado, propietario del Restaurante La Marujona, de Jerez; Juan Antonio Pérez, propietario de La Flor del Café, de Jerez; Francisco Muñoz, propietario del Restaurante L'Experience, de Málaga; e Ismael Alcón, delegado de operaciones de la provincia de Cádiz de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

HOSTELERÍA #PORELCLIMA

Desde su puesta en marcha en 2017, la iniciativa combina sensibilización, medición de impacto y apoyo económico directo para ayudar a los establecimientos a reducir sus emisiones, mejorar su eficiencia energética y avanzar hacia una actividad más sostenible.

En Andalucía, según han indicado, Hostelería #PorElClima cerró 2025 con 2.932 establecimientos adheridos, frente a los 2.114 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 38,7% en solo un año. Este crecimiento consolida a Andalucía como uno de los territorios que más ha impulsado la expansión de Hostelería #PorElClima en España y refleja la implicación creciente del sector hostelero andaluz en la lucha contra el cambio climático.

Además, Hostelería #PorElClima ha continuado desarrollando su programa de bonos climáticos, ayudas directas de 1.000, 2.000 y 4.000 euros para que los establecimientos puedan implementar mejoras tecnológicas orientadas a la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el ahorro de costes.

En este sentido, ha señalado que entre 2023 y 2025 se han implementado 275 bonos climáticos, con una inversión acumulada de más de 780.000 euros por parte de Coca-Cola. La iniciativa cuenta también con el Observatorio de Acción Climática del Sector Hostelero, una herramienta pionera que mide la huella de carbono de los establecimientos participantes y aporta información clave para mejorar la toma de decisiones, avanzar en la reducción de emisiones y reforzar el papel de la hostelería como agente activo frente al cambio climático.