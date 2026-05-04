Comerciantes de Tarifa (Cádiz) recogen firmas por los problemas de movilidad en la N-340, afectada tras temporales

Archivo - Carretera N-340 afectada por una rotura en la calzada tras el paso de los últimos temporales en Tarifa (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE TARIFA - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Comerciantes y Empresarios Gastronómicos de Tarifa (Acota) ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma digital Change.org para reclamar mejoras en los accesos de esta ciudad de la costa de Cádiz ante los problemas de movilidad que se están produciendo en la carretera N-340, que permanece regulada por semáforos debido a un socavón que se registró durante el pasado episodio de borrascas.

En la petición en Change.org, consultada por Europa Press, Acota advierte que Tarifa "enfrenta un problema estructural alarmante en cuanto a accesos y movilidad que demanda atención urgente", señalando que la regulación por semáforos de la citada carretera, de doble sentido, "se agrava hasta un punto insostenible".

De esta manera, denuncian "colapsos" en la N-340 en épocas de importante afluencia turística como la Semana Santa y el recién pasado puente por el 1 de mayo, lo que "deja claro" para esta entidad que el actual sistema de movilidad hacia su localidad "es inaceptable".

Y es que como expone la asociación, el tráfico existente y la falta de infraestructuras adecuadas han convertido el acceso a Tarifa "en una hazaña frustrante" que afecta a vecinos pero también a turistas.

"Este problema estructural repercute negativamente en nuestra economía local, dificultando la labor de los empresarios y afectando a todos los sectores productivos", manifiesta Acota, que indica que la solución "no reside únicamente en mejoras temporales, sino en una reestructuración completa del sistema de movilidad que considere el aumento de visitantes, la seguridad y la eficiencia".

Para la entidad, es "imprescindible" implementar medidas para "solventar el colapso actual debido al derrumbe de parte de la vía hace meses", señalando que "ni siquiera se ven obreros en la zona" para acometer el arreglo de una carretera que es de titularidad estatal.

"La situación es ya insostenible y la falta de información inasumible", denuncia Acota, que asegura que ha lanzado esta iniciativa para "sumar en la dirección correcta".

Ante esto, se insta a las autoridades locales, regionales y nacionales a que colaboren "en la búsqueda de soluciones efectivas e inmediatas", y pide a la ciudadanía que firmen esta petición digital, que desde su inicio hace dos días acumula un centenar de apoyos.