El concurso de Carnaval de Cádiz en el Falla comenzará el 8 de enero sin pase de cuartetos en los Cuartos de Final

Archivo - ¡Que no vengan! (de Miguel Moreno y Ángel Gago) gana en la modalidad de cuartetos. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este jueves en el Consejo de Participación, presidido por el alcalde de la ciudad, Bruno García, el calendario del COAC 2027, que dará inicio en el Gran Teatro Falla el 8 de enero con la novedad de que los cuartetos no tendrán pases en los Cuartos de Final.

Según ha explicado el Ayuntamiento, todos los cuarteros participarán en preliminares, pero los clasificados por el jurado pasarán directamente a semifinales, sin tener que realizar una actuación en la etapa de Cuartos.

El cuadrante recoge las peticiones planteadas por los colectivos en la última reunión, estableciendo el inicio del certamen de adultos el 8 de enero y un formato de cuatro fases, reduciendo una sesión de Cuartos de Final y una de Semifinales.

Este calendario plantea también dar protagonismo al certamen de la cantera, que celebraría todas las sesiones durante los fines de semana de enero. En ese sentido se ha indicado que las semifinales de Infantiles quedarían establecidas los días 9, 10, 16, 17, 23 y 24, mientras que las dos semifinales de juveniles serán los días 22 y 23 de enero.

Como novedad, las dos finales de la cantera también se celebrarán durante el fin de semana, siendo la de Infantiles el sábado 30 y la de Juveniles, el domingo 31 de enero.

En lo que respecta al COAC de adultos, se establecen 14 sesiones de preliminares, que se extenderán hasta el día 21 de enero. Tras dos días de descanso, comenzarán los Cuartos de Final, que este año contarán con seis jornadas, una menos de lo habitual, desarrollándose entre el 24 y el 29 de enero. Como ya se ha dicho, en esta fase no participarán los cuartetos.

Las semifinales se desarrollarán durante tres días, del 1 al 3 de febrero, y el 4 de dicho mes tendrá lugar la Final de Romanceros, que volverá a celebrarse en el Gran Teatro Falla. La Gran Final del COAC de adultos será el 5 de febrero.

A Cuartos de Final accederán 46 participantes (10 coros y 18 comparsas y 18 chirigotas) y a las semifinales 27 (6 coros, ocho comparsas, ocho chirigotas y cinco cuartetos).