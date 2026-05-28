Condenada a dos años de cárcel por insultar y agredir a una médica en Jerez

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Instancia de Jerez, Sección de lo Penal, ha condenado a una mujer como autora de un delito de atentado con la agravante de discriminación y de un delito leve de lesiones por unos hechos ocurridos en noviembre de 2023 en el Centro de Salud Jerez Centro, cuando insultó y agresión a una médica, según ha indicado en una nota la Junta.

Así, ha explicado que los hechos probados recogen que la acusada acudió al servicio de urgencias del centro sanitario y exigió ser atendida de forma inmediata por una facultativa. Ante la indicación de la médica de que debía esperar al existir otros pacientes con prioridad asistencial, la usuaria reaccionó profiriendo insultos con expresiones ofensivas y de carácter discriminatorio relacionadas con el color y origen de la profesional. Además, llegó a golpearla en el hombro, precisando la víctima asistencia sanitaria para su curación.

Por ello, la sentencia impone a la acusada una pena de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por el delito de atentado. Asimismo, por el delito leve de lesiones se le condena a dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar a la profesional sanitaria con 175 euros por las lesiones sufridas y 500 euros por daños morales, además de hacer frente al pago de las costas procesales, según ha indicado la Junta.

Por su parte, la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha aseverado que esta condena "pone de manifiesto la gravedad de las agresiones, tanto físicas como verbales, a profesionales del sistema sanitario público, así como la respuesta judicial ante este tipo de conductas, especialmente cuando concurren circunstancias agravantes como la discriminación".

Por ello, tanto la Delegación Territorial como el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz han mostrado su "satisfacción por esta condena", ya que "demuestra que cualquier episodio de violencia en un centro sanitario puede ser castigado, independientemente de su naturaleza", recordando además que la difusión de estas resoluciones se enmarca en el Plan de Prevención y Atención de las Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario.