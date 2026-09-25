Condenado a 23 años de cárcel 'el Pastilla', el preso que se fugó tras asesinar a un conocido narcotraficante en Cádiz

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 23 años y cinco meses de cárcel al acusado de matar a un conocido narcotraficante, apodado 'el Tayena', de un disparo en Los Barrios (Cádiz) en abril de 2023. Se da la circunstancia que el condenado, conocido como 'el Pastilla', protagonizó una fuga de la prisión donde estaba ingresado, en Alcalá Meco, en diciembre de ese mismo año supuestamente aprovechando una visita y camuflándose entre sus familiares, siendo finalmente detenido un mes después en Alemania.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, dada la relación de amistad que ambos tenían, el acusado se encontraba hospedado unos días en la vivienda que la víctima compartía con su pareja en Los Barrios. Así, en la madrugada del 12 de abril de 2023 el acusado se dirigió al patio de la vivienda y tras coger una pistola la cargó y entró nuevamente a la vivienda.

Una vez dentro se dirigió a la cama donde se encontraba la víctima con su pareja, "con ánimo de acabar con la vida de su amigo", y a escasa distancia le disparó a la altura del tórax. Las heridas, a pesar de ser intervenido quirúrgicamente, la causaron la muerte diez horas después. La sentencia apunta que "no tuvo la oportunidad de defenderse ni posibilidad alguna de reacción al ser agredido de improvisto, sin mediar palabra, de forma inesperada y sorpresiva".

Cabe recordar que estos hechos han sido aprobados por unanimidad por el jurado popular que ha juzgado al acusado en la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, donde durante el juicio el acusado defendió que la víctima iba armada, que llevaba una escopeta y que comenzaron una discusión. Asimismo, negó haber disparado y manifestó que cuando salió de la casa se fue a la Estación Marítima, donde fue detenido antes de partir nuevamente hacia Ceuta.

Por todo ello, con la declaración de culpable por parte del jurado popular, la Audiencia Provincial ha condenado al acusado a 22 años de prisión por un delito de asesinato y a un año y cinco meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas.