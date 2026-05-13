Consejo Regulador del Marco de Jerez pide a la Junta ampliar presupuesto de ayudas de reestructuración para el viñedo

Archivo - Vista general de viñedos en Jerez. A 01 de abril de 2025, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez ha reclamado a la Junta de Andalucía que amplíe el presupuesto de ayudas de reestructuración del viñedo del Marco de Jerez para dar respuesta a "una demanda sin precedentes", al alegar que la convocatoria de 2026 recibió solicitudes por más de 7,2 millones de euros frente a un presupuesto de 2,5 millones.

En una nota, el Consejo Regulador ha señalado que las 41 operaciones provisionalmente admitidas suman ya 3,28 millones, superando el crédito disponible en cerca de 780.000 euros, y resaltando que la normativa permite ampliar los fondos sin necesidad de una nueva convocatoria.

La publicación el pasado 5 de mayo de los listados provisionales de la convocatoria 2026 de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Andalucía ha puesto de manifiesto "una brecha importante entre la demanda real del sector vitivinícola y los fondos asignados por la Junta de Andalucía a esta línea de ayudas", como se ha apuntado al respecto.

Según los datos que se desprenden de los anexos publicados por la Consejería de Agricultura, Agua y Pesca, recogidos por el Consejo Regulador, se han presentado un total de 134 operaciones en toda Andalucía por un importe conjunto de aproximadamente 7,29 millones de euros, cuando el presupuesto disponible para esta convocatoria asciende a 2,5 millones de euros, lo que supone que "la demanda casi triplica los fondos consignados".

En ese sentido, se ha resaltado que las 41 operaciones que la administración ha considerado con puntuación suficiente para ser financiadas suman 3,28 millones de euros, es decir, cerca de 780.000 euros más de lo que hay disponible. Esto supone que "ni siquiera todos los expedientes provisionalmente admitidos tienen garantizada la financiación con el presupuesto actual".

La provincia de Cádiz concentra "más de la mitad de todas las solicitudes presentadas" en esta convocatoria, en concreto, según ha indicado este organismo, 70 de las 134 operaciones registradas en toda Andalucía, lo que refleja "la enorme presión inversora" que existe en el Marco de Jerez.

De esas 70 solicitudes de Cádiz, "sólo 28 han resultado provisionalmente admitidas, una tasa de aceptación del 40%, mientras que las 42 restantes han quedado excluidas únicamente por insuficiencia presupuestaria".

Para el Consejo, "son viticultores que han cumplido todos los requisitos, que en muchos casos han obtenido la puntuación necesaria, y que se quedan sin respaldo para acometer mejoras en sus explotaciones en un momento en que el sector empezaba a recuperar el pulso inversor tras años de dificultades".

El sector, ha continuado, "entiende la dificultad presupuestaria" pero ha recordado que "la propia normativa ya contempla los mecanismos para dar respuesta a esta situación".

Así, ha apuntado que el Resuelvo Segundo de la Orden de convocatoria de 12 de febrero de 2026 prevé "expresamente" la posibilidad de incorporar una cuantía adicional al presupuesto disponible sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, mediante una ampliación o generación de crédito que puede aprobarse antes de que se dicte la resolución definitiva.

El importe final asignado a cada comunidad autónoma se determina en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que abre la posibilidad de gestionar "una asignación superior al estimado inicial".

Ante esto, el sector ha pedido a la Junta que los active "antes de que la resolución provisional se vuelva definitiva", defendiendo que "la reestructuración y reconversión del viñedo no es solo una ayuda agraria" sino "la principal herramienta de la que dispone el viticultor para adaptar su explotación a las exigencias del mercado, mejorar su rentabilidad y garantizar la supervivencia de un sector que genera miles de empleos directos e indirectos en Cádiz y que sostiene una de las exportaciones agroalimentarias más reconocidas de España".

"El Marco de Jerez, con su viticultura singular, su sistema de criaderas y soleras y su proyección mundial, merece que la administración haga todo lo que está en su mano para dar respuesta a quienes han apostado por invertir en él", ha expuesto el Consejo Regulador, que ha reiterado su petición a la Consejería de que "explore y active con la mayor celeridad posible" los mecanismos disponibles para ampliar el crédito de esta convocatoria, y que, "de cara a futuras ediciones, dimensione el presupuesto de acuerdo con la demanda real que el sector ha demostrado tener".