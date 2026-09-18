Controlada la reactivación del incendio forestal en Las Pantallas, en Algeciras (Cádiz)

Archivo - Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlada la reactivación del incendio forestal declarado en la zona de Las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), donde este jueves se originó un fuego que fue dado por extinguido durante la mañana de este viernes.

En un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, el Infoca ha informado de que el incendio ha quedado controlado a las 19,00 horas de este viernes, después de haber sido estabilizado a las 15,50 horas.

Durante la jornada, un total de tres medios aéreos y una veintena de efectivos terrestres han trabajado en la zona. El dispositivo por tierra ha estado integrado por tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. En cuanto a los medios aéreos, han participado dos helicópteros semipesados --uno de ellos perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica-- y un avión de coordinación y mando.