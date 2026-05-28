Correos dedica un sello a Zahara de los Atunes (Cádiz) dentro de la serie 'Pueblos con encanto'

Imagen del sello de Correos dedicado a la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. - CORREOS

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido un sello dedicado a Zahara de los Atunes (Cádiz) dentro de la serie 'Pueblos con encanto', con la que la compañía difunde el patrimonio geográfico de España y pone en valor la riqueza y diversidad de sus localidades más singulares.

El sello recoge "la esencia" de este pueblo marinero, caracterizado por sus casas blancas y su marcado carácter tradicional además de por su playa, con una imagen aérea de la localidad gaditana.

Correos ha apuntado en una nota que Zahara también conocida por su vinculación histórica con la pesca del atún rojo, una tradición ancestral que forma parte de su identidad y que se refleja en su reconocida gastronomía. Entre sus principales elementos patrimoniales destacan el castillo y los restos de las murallas, así como la iglesia del Carmen, construida entre los siglos XVI y XVII y ligada al antiguo Castillo de las Almadrabas de los Duques de Medina Sidonia.

Con motivo de esta emisión, Correos ha puesto en circulación también un Sobre de Primer Día dedicado a la localidad, que incluye el sello y su correspondiente matasellos.

Desde 2016, la serie 'Pueblos con encanto' recoge anualmente cuatro enclaves destacados del territorio nacional en una emisión especial formada por sellos autoadhesivos que simulan antiguas tiras postales. Se presentan en un formato desplegable en acordeón, con cuatro sellos y una viñeta, en el que el reverso también está impreso como si se tratara de una tarjeta postal.

La emisión de 2026 incluye imágenes de Alcúdia (Illes Balears), Puebla de Sanabria (Zamora), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Zahara de los Atunes.

Los productos pueden adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.