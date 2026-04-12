Crecen las pernoctaciones en 1.628 en turismo rural de Cádiz en febrero pese al descenso de turistas

Imagen de alojamiento turístico en Grazalema (Cádiz) en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Cádiz han recibido en febrero a menos turistas que en el mismo mes del año anterior, al acoger a 1.869 personas, un 20% menos que en 2025, cuando llegaron 2.343 visitantes.

No obstante, esta caída del turismo no ha afectado a las pernoctaciones, que al contrario de lo que pudiera suceder, han aumentado en la tasa interanual en 1.628 más debido a que la estancia media también ha subido de 1,8 a 3,2, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

Teniendo en cuenta estos datos, se refleja que este crecimiento en las pernoctaciones viene motivada sobre todo por el turista extranjero, que pese a ser menor en número (569), han duplicado sus estancias respecto al año pasado. En concreto, en 2025 realizaron 1.455 pernoctaciones, y en febrero de 2026 aumentaron a las 3.164 noches.

Por contra, fueron 1.300 los turistas españoles que se alojaron en establecimientos de turismo rural de la provincia, 421 menos que en 2025, reduciendo mínimamente sus estancias, al pasar de 2.796 a 2.716 en 2026.

Todo ello supone que ambos tipos de turistas, nacionales y extranjeros, han aumentado su estancia media respecto al año anterior, pasando de 1,6 a 2,1 en el primer caso y de 2,3 a 5,6 en el segundo.

Disgregados por zonas de turismo, el Parque Natural Sierra de Grazalema --que abarca las provincias de Cádiz y Málaga-- recibió en febrero a 1.055 turistas, que realizaron un total de 3.066 pernoctaciones. Por otro lado, la Costa de la Luz de Cádiz sumó 656 visitantes y 2.054 pernoctaciones en dicho mes.