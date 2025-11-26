Cuatro detenidos en Chiclana (Cádiz) al desarticular una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres

Armas de aire comprimido incautadas al desmantelar una casa en Chiclana utilizada como prostíbulo para explotar sexualmente a mujeres. - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres, deteniendo en el operativo a cuatro personas, presuntamente integradas en un mismo grupo familiar vinculado a la actividad delictiva de prostitución y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La actividad ilegal se desarrollaba en el inmueble ubicado en la localidad de Chiclana de la Frontera, que era utilizado como prostíbulo clandestino, como ha informado la Policía Nacional en una nota.

En el momento de la intervención policial fueron localizadas diez víctimas de trata, a las que se suman otras cinco mujeres identificadas previamente, elevando a 15 el total confirmado hasta la fecha. No obstante, los investigadores estiman que el número real podría ser mayor, ya que en el inmueble solían encontrarse más de una docena de mujeres explotadas simultáneamente.

La organización mantenía a las víctimas en condiciones "gravemente degradantes". El inmueble, situado en una parcela rústica con diversas construcciones añadidas, funcionaba como una auténtica casa-prostíbulo en la que las mujeres eran tratadas como mercancía. Allí, las víctimas compartían camas dobles, habitaciones, electrodomésticos y baño, generalmente por parejas para evitar conflictos que pudieran afectar a los ingresos derivados de la explotación.

Todas ellas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, entregando la mitad de los beneficios obtenidos. Además, la mayoría se encontraba en situación administrativa irregular, lo que incrementaba su vulnerabilidad.

La vivienda estaba equipada con numerosas cámaras de video vigilancia destinadas tanto al control permanente de las víctimas como a detectar cualquier intervención policial.

Durante el operativo se intervinieron 28.000 euros en efectivo, numerosas armas de aire comprimido, así como documentación contable que acredita el elevado volumen de ingresos generado por la actividad ilegal. Igualmente, se incautaron otros efectos que fortalecen la investigación policial.