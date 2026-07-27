Cuatro detenidos cuando pretendían alijar más de 900 kilos de hachís en la costa de Chiclana (Cádiz)

Un agente de la Guardia Civil con los más de 900 kilos de hachís incautados en Chiclana. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas y evitado la introducción de un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la zona de Carboneros, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), aprehendiendo los más de 900 kilos de hachís, repartidos en 23 sacos, un todo terreno sustraído y la embarcación utilizada.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado viernes, cuando agentes que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el interior de los caños de la zona de Chiclana.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, montaron un dispositivo con unidades de Seguridad Ciudadana, localizando de manera inmediata la zona de alijo y sorprendiendo en plena descarga a los integrantes, que en el momento de percatarse de la presencia de los guardias civiles descargaban una neumática, llevando los sacos de hachís hasta un vehículo todo terreno que tenían posicionado para sacar la droga de la zona del alijo.

Así, los agentes lograron detener a dos personas en ese momento e intervenir todos los efectos del alijo. Además organizaron un dispositivo de búsqueda, en el que se integraron más efectivos de la Guardia Civil, como componentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, logrando detener a otros dos participantes en el alijo.

Los detenidos y todo lo incautado fueron trasladados hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde se realizó el pesaje de la droga, que alcanzó un total de 915 kilogramos.