Desalojados por orden judicial los trabajadores que protestaban en la grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días

Archivo - Astilleros de Navantia San Fernando en una imagen de archivo. - NAVANTIA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Los dos operarios que protestaban subidos a una grúa de Navantia San Fernando desde hace 28 días al no ser contratados, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal, han sido desalojados en la tarde del martes, 5 de mayo, por orden judicial, según ha informado a los medios la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha hecho hincapié en que el despliegue policial que se llevó a cabo en la tarde de ayer era para "garantizar el cumplimiento del mandato judicial", sin que tuvieran que intervenir "en ningún momento".

En ese sentido, ha continuado explicando que estas dos personas bajaron de la grúa tras una conversación con su abogada.

Ya en tierra, los dos operarios han sido recibidos con aplausos y vítores a las puertas del centro naval por sus compañeros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que ha mantenido su apoyo a esta protesta desde hace casi un mes al considerar que no eran contratados en la industria del metal tras ser despedidos en 2020 por "represión sindical" al ser de este sindicato.

Está previsto que ambos declaren este miércoles en la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando.

Desde Navantia no han querido hacer comentarios sobre el acontecimiento de este martes por la tarde. Fuentes de la compañía han trasladado en varias ocasiones que "no hay vetos" por actividad sindical y que se ha velado por la seguridad e integridad de estas personas durante el tiempo que se han mantenido encima de la grúa.

Cabe recordar que estas dos personas iniciaron su protesta el pasado 8 de abril, desplegando entonces una pancarta y señalando que "el sindicalismo no es delito", tras insistir en la existencia de listas negras en la industria del metal tras no conseguir trabajo después de su despido en 2020.

"Nosotros somos sindicalistas que lo único que hemos hecho es defender los derechos de los trabajadores y por ese motivo en la Bahía de Cádiz estamos represaliados y aunque hay un llamamiento por parte de la patronal de que hacen falta soldadores cualificados, a nosotros no nos dan trabajo", aseguraban en un video colgado en las redes sociales de CTM.

Desde entonces han recibido el apoyo directo de representantes políticos como José Ignacio García, de Adelante Andalucía, o Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso. También se han solidarizado con ellos desde Por Andalucía.

Además, María Jesús Montero, ex ministra de Hacienda y candidata a la Presidencia de la Junta por el PSOE, manifestaba en días pasados que "la responsabilidad que se pueda tener desde el Gobierno de España en relación con su empresa pública no es lo que están reclamando estos trabajadores", que solicitaban que la industria privada auxiliar los contrate, y se interesaba por la situación de estos operarios.