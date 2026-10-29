Desmantelada una plantación de marihuana en un cuarto de aperos de Sanlúcar (Cádiz) con un detenido

Plantación de marihuana en el interior de un cuarto de aperos situado en la zona de Monte Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha detenido a una persona como presunta autora de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, tras localizar una plantación de marihuana en el interior de un cuarto de aperos situado en la zona de Monte Algaida.

En la actuación se encontraron un total de 170 plantas de marihuana de aproximadamente 1,20 metros de altura, que fueron intervenidas por los investigadores, como ha indicado la Policía en una nota.

La investigación permitió a los agentes centrar su atención en un inmueble que podría estar siendo utilizado para el cultivo de marihuana en interior (indoor), y que contaba con una instalación acondicionada específicamente para el cultivo de estas plantas.

De esta manera, el espacio contaba con los elementos necesarios para favorecer el desarrollo de las plantas y dificultar la detección de la actividad desde el exterior.

Durante la inspección del espacio, los agentes detectaron una conexión presuntamente ilegal a la red de suministro eléctrico que abastecía la instalación destinada al cultivo. Ante estos hechos, se solicitó la intervención de técnicos de la compañía suministradora para realizar las comprobaciones correspondientes y documentar la posible defraudación de fluido eléctrico.

Una vez finalizada la intervención, los agentes detuvieron a una persona como presunta autora de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial competente, junto con la documentación relativa a la actuación y a las sustancias intervenidas.

La actuación se enmarca en las labores de investigación y prevención que desarrolla la Policía Nacional para combatir el cultivo y la distribución de sustancias estupefacientes en la localidad.