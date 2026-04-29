Detenidas cinco personas por 'petaqueo' transportando 3.700 litros de combustible por la AP-4 en dirección a Jerez

Garrafas con combustibles interceptadas en una furgoneta en la AP-4 dirección a Jerez. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas que viajaban en una furgoneta de alquiler transportando 148 petacas de combustible líquido a gran velocidad por la AP-4 en dirección a Jerez de la Frontera (Cádiz), con un total estimado de 3.700 litros de gasolina.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 11 de abril de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron una furgoneta de alquiler que circulaba a gran velocidad por la autovía AP-4 en dirección a Jerez. El vehículo presentaba una suspensión anormalmente baja, lo que levantó las sospechas de los actuantes, que procedieron a darle el alto.

Por su parte, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones policiales e intentó huir, siendo finalmente interceptado e inmovilizado por los agentes. Igualmente, los cinco ocupantes del vehículo intentaron abandonar el lugar a pie, aunque fueron detenidos.

Tras la inspección del interior de la furgoneta, los agentes comprobaron que transportaba numerosas garrafas de gasolina, con una capacidad aproximada de 25 litros cada una, lo que arroja un total estimado de 3.700 litros de combustible.

La Policía Nacional ha señalado que este suceso se produce un día después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que modifica el Código Penal introduciendo el apartado 2 en el artículo 568, que tipifica como delito la tenencia, depósito, fabricación, tráfico, transporte o suministro no autorizado de sustancias inflamables, incluyendo el combustible líquido.

Las penas previstas oscilan entre los tres y cinco años de prisión, pudiendo imponerse penas inferiores en función de la gravedad de los hechos y las circunstancias personales de los autores. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, plaza número 1, que decretó su puesta en libertad a la espera de la celebración de la vista oral.