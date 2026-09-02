Detenidas dos personas en El Puerto (Cádiz) cuando circulaban por la calle con cocaína en roca y hachís

Droga intervenida en El Puerto. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a dos varones, de 26 y 57 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras ser interceptados cuando circulaban por la calle en patinetes con 101,37 gramos de una sustancia que pudiera ser cocaína en roca y 40,60 gramos de hachís.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la primera actuación tuvo lugar el pasado 28 de agosto en la avenida del Ejército, a la altura de la rotonda de La Noria, cuando agentes de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención observaron a un individuo que circulaba en patinete y que adoptó una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Así, los agentes procedieron a identificarlo y realizarle un registro, localizando entre sus pertenencias una bolsa que contenía una sustancia de color blanco y aspecto rocoso que pudiera tratarse de cocaína. Además, se encontraba indocumentado, por lo que fue trasladado hasta dependencias policiales para proceder a su plena identificación.

Una vez allí, los agentes comprobaron además que constaba sobre él una reclamación judicial en vigor, siendo finalmente detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Por otra parte, el pasado 31 de agosto, en la calle Ganado, cuando los agentes observaron a otro individuo que circulaba en patinete en dirección contraria y a gran velocidad, motivo por el que procedieron a su identificación. Así, durante la actuación policial, los agentes localizaron ocultas entre sus pertenencias seis piezas de diferentes tamaños y forma ovalada, envueltas en film transparente, que contenían una sustancia que pudiera tratarse de hachís y cuyo peso total superaba los 40 gramos.

Por ello, fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación y, posteriormente, detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.