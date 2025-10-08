Detenido en Algeciras con un kilo de speed para abastecer a distintos puntos del Campo de Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a un hombre dedicado presuntamente al suministro y distribución de speed en diferentes localidades del Campo de Gibraltar, comarca de la provincia de Cádiz, hallando en el momento de su arresto más de un kilo de esta droga.

Según las pesquisas realizadas, el detenido recibía importantes cantidades de droga que posteriormente distribuía en partidas de entre 100 y 200 gramos, destinadas a pequeños traficantes del entorno campo gibraltareño, ha indicado la Policía en una nota.

La investigación ha permitido desarticular un punto clave de abastecimiento de esta sustancia estimulante, que tiene potentes efectos sobre el sistema nervioso central y cuyo consumo conlleva graves riesgos para la salud.

La intervención se produjo cuando los agentes, en el marco de sus funciones de prevención y vigilancia, observaron en una gasolinera a un varón que mostraba una actitud vigilante y un marcado nerviosismo junto a un vehículo tipo todocamino. Ante tales indicios, se estableció un discreto seguimiento del coche, que se adentró en una zona conocida por haber sido escenario de anteriores operaciones contra el tráfico de drogas.

Con la coordinación de varios indicativos policiales, el vehículo fue finalmente interceptado y registrado, hallándose en su interior un paquete con más de un kilo de speed. Tras el hallazgo, se procedió a la detención del conductor y a su puesta a disposición judicial.

El Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción decretó la libertad provisional del detenido, con la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional hasta la celebración del juicio.

La Policía ha señalado que el speed es una sustancia estimulante cuyo uso está frecuentemente vinculado a entornos recreativos y festivos. Así, con esta operación ha logrado interrumpir el suministro de droga a numerosos puntos de venta del Campo de Gibraltar, contribuyendo a la mejora de la seguridad y la salud pública en la zona.