Detenido en Los Barrios (Cádiz) por amenazar de muerte a su pareja y el hijo de ella de 14 años

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género, tras protagonizar varios episodios de amenazas e insultos contra su pareja y el hijo menor de edad de esta, de 14 años.

La intervención se inició tras recibirse un aviso en la Jefatura de la Policía Local alertando de un posible episodio de violencia de género en una vivienda del municipio, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Los Barrios.

Hasta el lugar se desplazaron agentes adscritos a la unidad de Seguridad Ciudadana, quienes se entrevistaron con la mujer afectada, que manifestó haber sufrido amenazas e insultos por parte de su pareja, dirigidos también contra su hijo menor de 14 años.

Los agentes comprobaron que el individuo había ocasionado daños en la puerta de acceso a la vivienda como consecuencia de los fuertes golpes propinados.

Ante la gravedad de los hechos, las amenazas proferidas contra la mujer y su hijo menor de edad, así como la actitud violenta mostrada por el individuo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de violencia de género. Además, se instruyeron las correspondientes diligencias policiales para su remisión a la autoridad judicial competente.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha destacado la "sensibilidad y rápida capacidad de respuesta" de los agentes adscritos a Seguridad Ciudadana, cuya intervención resultó "fundamental" para garantizar la protección e integridad física de la mujer y su hijo.

Además, se ha recordado la importancia de comunicar de inmediato cualquier episodio de violencia, amenazas o intimidación, destacando la colaboración ciudadana y la intervención policial temprana para proteger a las víctimas y evitar consecuencias de mayor gravedad.