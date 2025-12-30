Detenido un hombre por agredir a una médica durante una asistencia domiciliaria en San Fernando (Cádiz)

POLICÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 62 años de edad, con cuatro detenciones anteriores, como presunto autor de una agresión a una facultativa del Dispositivo de Emergencias de Cuidados Críticos y Urgencias (Deccu) mientras realizaba una asistencia sanitaria a domicilio en la localidad de San Fernando (Cádiz).

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos ocurrieron durante la madrugada del día 25 de diciembre cuando el personal sanitario se encontraba atendiendo un aviso en una vivienda, momento en el que el ahora detenido, presuntamente bajo el influjo de sustancias estupefacientes, agredió de forma súbita y sorpresiva a la médica, propinándole un puñetazo en uno de sus brazos.

Ante esta situación, la dotación sanitaria abandonó de inmediato el inmueble por motivos de seguridad y dio aviso a los servicios policiales. Además, mientras los sanitarios permanecían en el exterior del edificio, el agresor arrojó un jarrón desde un balcón, el cual impactó contra la ambulancia sin que se produjeran daños personales.

Posteriormente, a la llegada de la patrulla policial, el hombre, en un estado de gran alteración, recibió a los agentes portando un cuchillo, ofreciendo una fuerte resistencia, aunque finalmente pudo ser reducido y detenido.