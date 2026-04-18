Detenido un hombre con una orden de búsqueda en vigor portando un machete en el casco histórico de Cádiz

Archivo - Plaza San Juan de Dios en Cádiz capital, donde se ubica el edificio del Ayuntamiento. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un varón con una orden judicial en vigor que portaba un machete en las inmediaciones de la plaza de San Juan de Dios de la capital gaditana.

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota este sábado, el suceso de produjo este pasado viernes por la tarde, cuando los agentes de la Policía Local intervinieron tras detectar una disputa entre el detenido y otra persona, de nacionalidad no española.

Una vez identificados los implicados, y tras consultar los antecedentes del varón, se comprobó que sobre él pesaba una orden de busca, detención y personación en vigor.

Durante la intervención, los agentes también localizaron un machete de hoja puntiaguda de aproximadamente once centímetros de longitud, que fue intervenido, mientras que el individuo fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde quedó detenido.

En otra actuación, la Policía Local ha detenido a otro individuo con droga "lista para su venta". Según han precisado desde el Ayuntamiento, el suceso de produjo también este viernes por la tarde, sobre las 18,00 horas, en el casco histórico de la ciudad; en concreto, en las inmediaciones del Mercado central.

De esta manera, a la persona detenida se le atribuye un presunto delito contra la salud pública, y la intervención que ha desembocado en su arresto se enmarca en las labores de prevención que la Policía Local viene desarrollando en la zona.

Los agentes observaron a la persona detenida en el interior de un vehículo, realizando lo que parecía ser una transacción de hachís a cambio de dinero.

Tras interceptar el vehículo a escasos metros, por parte de la Policía Local se procedió a realizar una inspección superficial tanto al individuo como al turismo, en cuyo interior se localizaron diversas sustancias estupefacientes, hachís y cocaína entre ellas, "perfectamente clasificadas y marcadas con nombres o apodos, presuntamente listas para su distribución".

Asimismo, se intervinieron 756 euros en efectivo, fraccionados en billetes, en el marco de esta actuación en la que el individuo fue detenido en el lugar de los hechos.

UN PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por último, la Policía Local de Cádiz también ha procedido a la detención de un varón por un presunto delito de violencia de género en la vía pública.

Los hechos ocurrieron a última hora de este viernes, cuando agentes de la unidad Viogén de la Policía Local de Cádiz detuvieron en la vía pública, en las inmediaciones de la Plaza de España, a esta persona que habría agredido a su pareja, causándole lesiones.

Los hechos fueron presenciados por varios testigos, cuyas declaraciones "corroboraron la versión de la víctima". El detenido fue trasladado a dependencias policiales, mientras que la víctima fue atendida "según la activación del protocolo correspondiente para este tipo de casos".