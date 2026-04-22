Detenido en Jerez (Cádiz) acusado de acosar sexualmente a varias mujeres en calles del centro

Agentes detienen a un varón como presunto autor de delitos contra la libertad sexual en Jerez - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Jerez de la Frontera a un varón como presunto autor de delitos contra la libertad sexual, tras acosar sexualmente a varias mujeres en la vía pública en la zona centro de esta ciudad.

Se trata de un individuo con antecedentes por hechos de similar naturaleza, que habría actuado de forma reiterada siguiendo el mismo patrón, como ha informado la Policía en una nota.

La investigación se inició el pasado jueves 16 de abril tras la denuncia presentada por una mujer que manifestaba haber sido acosada en las inmediaciones de la Plaza de las Angustias. A partir de ese momento, los agentes centraron sus esfuerzos en la identificación del autor, logrando su localización y detención en la misma tarde de ese día.

Tras recibir la denuncia se estableció un dispositivo de búsqueda basado en la descripción facilitada por la víctima. Fruto de estas gestiones, el presunto autor fue localizado por una patrulla de Seguridad Ciudadana en una zona próxima, procediéndose a su detención.

El detenido fue puesto a disposición judicial al día siguiente, quedando en libertad con cargos y con la adopción de medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento respecto a la víctima.

La investigación continuó abierta, permitiendo a los agentes localizar a una segunda víctima que habría sufrido hechos de similares características el pasado 19 de abril, también en la zona centro y siguiendo el mismo modus operandi.

Ante estos nuevos hechos, agentes especializados de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) procedieron a una segunda detención del presunto autor el pasado 21 de abril, tras ser localizado en la vía pública.

El individuo ha sido puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.

La Policía Nacional ha intensificado en las últimas semanas la presencia policial en la zona, especialmente en las franjas horarias de mayor afluencia, con el objetivo de prevenir este tipo de conductas y garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, se ha recordado que ante cualquier situación de acoso o conducta de carácter delictivo, se debe contactar de inmediato con los teléfonos de emergencia 091 o 112, ya que la colaboración ciudadana resulta "fundamental" para la rápida actuación policial y la protección de las víctimas.