Detenido en Jerez (Cádiz) cuando trataba de robar varios patinetes eléctricos y cargarlos en un coche robado

Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una intervención en una de las grandes áreas comerciales de la zona oeste de la ciudad de Jerez de la Frontera, al localizar y detener a un individuo cuando trataba de robar patinetes eléctricos utilizando para ello herramientas específicas y un vehículo que había sido robado días antes en la propia ciudad.

La rápida intervención policial fue posible gracias a la actuación de los servicios de seguridad privada del propio espacio comercial, que fueron los primeros en sospechar de las actividades del detenido en una de las zonas de parking, en concreto en las inmediaciones de la zona habilitada para este tipo de vehículos, dando aviso de inmediato a la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091.

Una vez en el lugar, y apoyados por los vigilantes de seguridad, los agentes interceptaron al individuo tratando de fracturar los candados de varios patines. En su poder fueron localizadas e intervenidas herramientas dispuestas para tal fin, además de hallarse junto a él un turismo que pretendía utilizar para abandonar el lugar con el material sustraído.

Tras una primera inspección, se comprobó que el turismo pertenecía a un vecino de Jerez que había denunciado su robo tras dejarlo estacionado en la vía pública el pasado 27 de diciembre.

El sospechoso, al verse sorprendido con el turismo sustraído, trató de agredir a policías y vigilantes con la intención de huir a pie, pero fue reducido y detenido como presunto autor de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, robo de vehículo a motor y tentativa de hurto. Así, fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde ingresó en la zona de detención hasta que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.

La Policía ha señalado que los vehículos de movilidad personal, en especial patines y bicicletas eléctricas, se han convertido en objetivo de delincuentes debido a la facilidad de sustracción por su poco peso, así como porque usualmente los elementos antirrobos utilizados son "de mayor fragilidad" que los empleados en otros vehículos de mayor tamaño.

Es por eso que se ha recomendado el uso de elementos antirrobo de calidad y el aseguramiento a elementos fijos y sólidos, sobre todo en vía pública y zonas habilitadas para el publico en general.