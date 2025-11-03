Detenido en Paterna de Rivera (Cádiz) por venta de droga desde su propia vivienda

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona en Paterna de Rivera (Cádiz) como presuntos autor de vender y distribuir cocaína y hachís en pequeñas dosis desde la puerta de su propio domicilio a jóvenes de diferente rango de edad que incluso repetían la operación el mismo día. Tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial se decretó su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, esta actividad ilícita se repetía de manera cada vez más habitual y actuaba con "total impunidad ante todos los vecinos", lo que generó una "gran alarma y malestar vecinal".

En el momento de ser sorprendido en su vivienda, tras un registro domiciliario, se ha intervenido 36,6 gramos de cocaína en roca, una dosis de cocaína de dos gramos, 259 gramos de hachís y dinero fraccionado en billetes y monedas de diverso valor, junto con elementos necesarios para preparar las dosis que vendía al menudeo y para plantación indoor.

Asimismo, ha señalado que el operativo se inició con anterioridad cuando los guardias civiles de puesto de Paterna de Rivera, en sus labores preventivas de seguridad ciudadana, operativas y de investigación, tuvieron conocimiento de que en el interior de un inmueble de la localidad se establecía un posible punto de venta de droga al menudeo, que conllevaba un trasiego constante de personas jóvenes de diferente rango de edad en las inmediaciones del domicilio, situado en pleno núcleo urbano.

Tras numerosas gestiones y vigilancias donde los agentes comprobaron que el modus operandi del detenido, que consistía en la venta de droga al menudeo desde la puerta de su propio domicilio actuando con total impunidad las 24 horas del día, se realizó una entrada y registro domiciliario donde se localizó, entre otras sustancias, cocaína en roca con un alto grado de pureza, lo que se sospecha que se procedía al corte con otras sustancias para obtener así mayor cantidad y mayores beneficios económicos.

Además, se localizó numerosos material dispuesto y preparado para instalar una plantación de marihuana indoor en ese mismo domicilio, donde se intervinieron cinco litros de fertilizante, once focos, filtros para la eliminación de olores y 17 transformadores.