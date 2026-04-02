Detenido el presunto autor de la falsa alerta de un explosivo en un vehículo estacionado en un parking de Jerez

Archivo - Imagen de archivo de la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha informado de la detención a primera hora de la tarde de este Jueves Santo, 2 de abril, del presunto autor de la llamada que alertaba de forma falsa en la tarde del miércoles de la existencia de un artefacto explosivo en el interior de un turismo estacionado en el parking público de la Plaza del Arenal en Jerez de la Frontera y que tuvo su repercusión en el desarrollo del Miércoles Santo en cuanto al paso de la Hermandad de la Amargura, obligada a desviarse.

La investigación de la Policía Nacional ha llevado a la detención a primera hora de la tarde de este jueves de un varón de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a quien se atribuye inicialmente la condición de presunto responsable de un delito de desórdenes públicos.

La localización y detención del presunto autor de los hechos lo ha ejecutado un equipo conjunto de Policías Nacionales de las Comisarías de Jerez y Sanlúcar de Barrameda.

El detenido se encuentra en dependencias policiales en Jerez, ingresado en el área de detención a la espera de la conclusión de las diligencias de investigación que tratan de determinar el objetivo de sus acciones, momento en el que será puesto a disposición de la autoridad judicial.

Ese falso aviso obligó el despliegue de la Policía Nacional alrededor de las 22,00-22,30 horas del Miércoles Santo para garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes en un momento en que por las inmediaciones del parking transcurría la Hermandad de la Amargura, que alteró su recorrido previsto, y llevó a que las cofradías que se encontraban en la carrera oficial acelereran su paso.

El operativo policial llevó al despliegue de un dispositivo de seguridad en la Plaza del Arenal y alrededores, en el que participaron agentes de la Comisaría de Jerez, así como el equipo Tedax y Guías Caninos especializados en la detección de sustancias explosivas de la Comisaría Provincial de Cádiz, quienes se desplazaron de inmediato a la zona.

Los accesos al parking público y la retirada de vehículos se restringieron hasta que los diferentes efectivos policiales concluyeron con la comprobación de las cuatro plantas subterráneas del estacionamiento, que en ese momento albergaba más de 1.000 vehículos entre turismos, furgonetas y motocicletas.