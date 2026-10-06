Detenido por el robo con fuerza en varios establecimientos y viviendas de Sanlúcar (Cádiz) en septiembre

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en Sanlúcar de Barrameda a un varón como presunto autor de una serie de robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales y viviendas de la localidad durante el pasado mes de septiembre.

Los hechos se remontan a entonces, cuando se detectó una sucesión de robos, principalmente en establecimientos de restauración, que motivaron el inicio de una investigación por parte de la Comisaría de Sanlúcar, como ha indicado la Policía en una nota.

Las primeras pesquisas realizadas por los agentes de la brigada especializada, junto con las comprobaciones y pruebas obtenidas por la Policía Científica, permitieron reconstruir el modus operandi utilizado en los robos e identificar al presunto responsable.

Una vez obtenida su identificación, se estableció un dispositivo específico de seguimiento y búsqueda destinado a localizar al investigado y prevenir la comisión de nuevos hechos delictivos.

El operativo culminó durante la madrugada del pasado 3 de octubre, alrededor de las 05,00 horas, cuando varias dotaciones de radio-patrullas uniformados intensificaron la vigilancia preventiva en aquellas zonas consideradas "especialmente vulnerables".

En torno a esa hora, los agentes localizaron al investigado merodeando, con actitud esquiva, en el exterior de un establecimiento de hostelería situado en la zona centro de la ciudad, mientras aparentemente examinaba el lugar como posible objetivo. Los agentes procedieron a interceptarlo de inmediato, evitando que pudiera abandonar la zona.

Durante el registro practicado, se localizaron entre sus pertenencias numerosos útiles y herramientas susceptibles de ser utilizados para forzar diferentes sistemas de cierre y acceso. Entre los efectos intervenidos se encontraban un gato para realizar apalancamientos, destornilladores, alicates, mandos de apertura de puertas y otras herramientas.

Las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de determinar la participación del detenido en la totalidad de los hechos delictivos investigados, existiendo indicios que apuntan igualmente a su posible implicación en robos cometidos en otras localidades del entorno.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, que decretó su ingreso en prisión.