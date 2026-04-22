DGT prevé 500.000 movimientos en carretera por el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez (Cádiz)

Archivo - Miembros del Cecor en el circuito de Jerez tras activarse el plan de seguridad por el Gran Premio en 2025. ARCHIVO. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT) va a activar durante los días 24, 25 y 26 de abril un dispositivo especial de vigilancia y asistencia a los miles de motoristas que se desplazarán desde toda España y otros países europeos por la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), estimándose una cifra cercana a los 500.000 movimientos en las carreteras.

El operativo, en el que colaboran los ayuntamientos de la zona y otras administraciones implicadas, tiene como objetivo facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los aficionados que acudan a disfrutar de la competición, como ha informado la DGT en una nota.

Durante estos cuatro días se intensificará la vigilancia, también desde el aire, para evitar conductas de riesgo especialmente en los itinerarios más utilizados para acceder a Jerez y en el entorno del circuito.

Las medidas especiales arrancan desde el jueves 23 de abril, coincidiendo con el inicio de los movimientos para asistir a los entrenamientos previos, y se mantendrán durante todo el fin de semana para que los aficionados al motociclismo puedan viajar y regresar seguros a casa.

En la edición del año 2025 se registraron un total de 480.304 desplazamientos relacionados con la celebración del Gran Premio y para la edición de 2026 se prevé una cifra similar, cercana a los 500.000 movimientos.

PRESENCIA POLICIAL EN EL ENTORNO DEL CIRCUITO

El despliegue de la DGT en el entorno del circuito movilizará a cerca 300 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, más 50 funcionarios de la DGT y técnicos de instalación y mantenimiento de medidas especiales.

El dispositivo contará también en toda la zona de influencia con efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, que empleará helicópteros y drones en tareas de vigilancia y regulación de la circulación y efectuará vuelos nocturnos para detectar infracciones, incluida velocidad, mediante grabación de imágenes.

Por su parte, mediante resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste materializará un plan de medidas especiales para la regulación de la circulación en las vías de entrada y salida del circuito, para facilitar en lo posible la fluidez y seguridad del tráfico en la zona.

Desde la DGT se ha indicado que para facilitar los accesos "es conveniente" anticipar la llegada y tener en cuenta que también se pueden producir demoras en la salida por la importante afluencia de vehículos. Por eso, es recomendable evitar la utilización del vehículo privado y aprovechar las opciones de transporte público que ha previsto el Ayuntamiento de Jerez, con autobuses lanzadera para llegar al circuito.

PUNTOS DE VIGILANCIA

En las provincias de Ciudad Real y Badajoz y en diferentes puntos de la comunidad andaluza se establecerán puntos de vigilancia, con unos 450 agentes, que prestarán especial atención a la utilización de casco y cinturón de seguridad, excesos de velocidad, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, adelantamientos antirreglamentarios y conducción temeraria o negligente.

La velocidad máxima a la que se puede circular será vigilada igualmente de forma automatizada por los radares fijos y de tramo instalados en carretera, y por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se establecerán puntos de control en periodos de mañana, tarde y noche para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos.

También se incrementarán desde mañana los controles de alcohol y drogas en las inmediaciones del circuito para disuadir el consumo asociado a la conducción.

Por otro lado, el dispositivo busca favorecer la fluidez del tráfico de los vehículos con destino a Jerez mediante la recomendación de itinerarios alternativos que permitan una circulación más ágil y segura.

Estas medidas se aplicarán en los principales ejes viarios que conducen al circuito de Jerez en un ámbito aproximado de entre 300 y 400 kilómetros en torno a este destino y con particular incidencia en los distintos ejes de la península.

Así, en el eje del Mediterráneo se atenderán a las carreteras A-92, N-340, A-7, A-381 y A-382; en el eje del centro, desde Madrid, se vigilará la A-4/N-IV (autovía de Andalucía) y la AP-4; y en el eje del noroeste y Portugal, las carreteras A-66, N-630 y A-49.

El fin de semana del Gran Premio coincide con la celebración de los últimos días de la Feria de Abril en Sevilla, lo que motivará desplazamientos de asistentes a ambos eventos. Por eso, los itinerarios entre Sevilla y la provincia de Cádiz se monitorizarán para garantizar la seguridad y fluidez de estos movimientos.

Como complemento al dispositivo, la DGT difundirá a través de las redes sociales mensajes dirigidos a motoristas y a conductores del resto de vehículos. En ellos se recordará la necesidad de realizar una conducción prudente y de mantener el respeto entre vehículos que comparten un mismo espacio para circular.

La DGT contará con paneles de mensaje variable y cámaras de circuito de televisión portátiles que permiten reforzar la información difundida en redes sociales y la visión de las carreteras del entorno del circuito de velocidad, a los que se sumarán también las informaciones que aparecerán en los paneles luminosos fijos existentes en las diferentes carreteras sobre las incidencias o indicaciones relativas a la circulación.

COLECTIVO VULNERABLE

Para la DGT, la visibilidad del Gran Premio de Motociclismo es "una oportunidad" para recordar que los motoristas son "uno de los colectivos más vulnerables en la carretera", e incidir en la necesidad de extremar la precaución y tener en cuenta recomendaciones de seguridad esenciales, como respetar las normas, evitar distracciones y utilizar el equipamiento adecuado.

Los desplazamientos en moto implican un riesgo de lesión entre 20 y 40 veces superior al automóvil. Circular correctamente equipado no es solo una obligación legal, sino la medida individual más eficaz para atenuar la gravedad de las lesiones en caso de siniestro, como se ha apuntado.

Los estudios señalan que el uso del casco disminuye el riesgo de fallecimiento hasta un 42% y las lesiones en la cabeza un 69%, mientras que la ropa técnica rebaja la probabilidad de lesiones entre un 23% y un 45%, según la región corporal, y hasta un 90% las abrasiones y heridas abiertas en las zonas protegidas. Por su parte, los guantes reducen a la mitad las lesiones en manos y las botas, hasta un tercio de los daños en pies y tobillos.