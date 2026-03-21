Diseñan en Universidad de Cádiz un sensor que detecta en suero neurotransmisores asociados a enfermedades degenerativas

Investigadores de la Universidad de Cádiz responsables del estudio. - UCA

CÁDIZ 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Universidad de Sousse (Túnez), ha desarrollado un dispositivo químico, de tamaño nanométrico, que identifica la presencia o ausencia de neurotransmisores implicados en el desarrollo de enfermedades degenerativas.

Para ello, combina nanopartículas de oro sintetizadas a partir de extractos de hojas de pino, tecnología de ultrasonidos y un sensor electroquímico que detecta estas sustancias claves en el diagnóstico de patologías neurológicas, tal como explica Fundación Descubre en un comunicado.

En concreto, este dispositivo registra en muestras de suero sanguíneo los niveles de dopamina y serotonina, compuestos químicos que actúan como biomarcadores en enfermedades como el Alzhéimer, el Parkinson y algunos tipos de cáncer.

Con un bajo consumo energético para su fabricación, funciona de manera similar a un glucómetro, es decir, mide los niveles de estos dos compuestos que actúan como mensajeros cerebrales y que, posteriormente, requiere la interpretación médica de un profesional sanitario.