El dispositivo de seguridad del Gran Premio de España de MotoGP contará con más de 2.700 agentes en Jerez y alrededores

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y la delegada de la Junta en la provincia gaditana, Mercedes Colombo, copresiden una reunión de coordinación del dispositivo para el Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y la delegada de la Junta en la provincia gaditana, Mercedes Colombo, han copresidido una reunión de coordinación del dispositivo para la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez de la Frontera, que contará con más de 2.700 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta localidad y en otros puntos de la Bahía de Cádiz.

La prueba de MotoGP se disputa este año del 24 al 26 de abril y, en líneas generales, el dispositivo de Seguridad y Tráfico es similar al de 2025, dado "la efectividad" registrada en la anterior edición en cuanto a los dos aspectos fundamentales como son la movilidad y la seguridad, ha indicado la Subdelegación en una nota.

El dispositivo de este año incorpora una serie de mejoras y novedades orientadas a reforzar la prevención, la movilidad y la eficacia operativa, con un despliegue que comienza desde el lunes previo al evento, permitiendo una fase preventiva "más amplia" y una mejor preparación del terreno operativo. En cuanto a medios materiales, el operativo incorpora recursos aéreos, terrestres y tecnológicos "de gran relevancia".

Blanca Flores ha indicado que este año hay una previsión de que se vendan la totalidad de las entradas disponibles, en concreto, 90.000 localidades. En su opinión, esta cifra de asistentes a las pruebas y la de los aficionados que se mueven esos días por otras localidades de la provincia, ponen de relieve "la importancia de la lealtad institucional y de la coordinación interadministrativa", desde la preparación de los dispositivos hasta la evaluación de resultados, para "dar respuesta a las necesidades de miles de personas".

Por parte del Gobierno ha destacado que habrá un despliegue de medios y personas de cuatro ministerios, como son los de Interior; Transportes y Movilidad Sostenible; Defensa; y Política Territorial y Memoria Democrática.

También ha subrayado "el comportamiento responsable" de los asistentes en 2025, algo que, ha dicho, "cabe esperar para este año y así lograr que la fiesta de las motos se confirme como un evento tranquilo en el que, pese al alto número de participantes, la gente acude a disfrutar en un ambiente de seguridad".

Asimismo, ha agradecido de antemano "la implicación y el esfuerzo" de los agentes y de los técnicos a la hora de coordinar todos los aspectos de la organización para prevenir cualquier tipo de incidencia y responder ante ella "de la manera más inmediata y eficaz".

DISPOSITIVO DE EMERGENCIAS

Por su parte, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado que intensificarán la preparación y coordinación con todos los operativos, administraciones y empresas implicadas por parte del Gobierno andaluz "para garantizar la máxima eficacia en la gestión de un evento de esta magnitud, el mayor a nivel deportivo de Andalucía".

Colombo ha señalado que la Agencia de Emergencias de Andalucía vuelve a situarse al frente del dispositivo, en el que la Junta movilizará en torno a un millar de efectivos de distintos ámbitos, "reforzando un modelo basado en la integración de recursos y la anticipación".

Además, ha puesto en valor la apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la seguridad, con herramientas como drones, sistemas de control de aforos, cámaras conectadas y el sistema Es-Alert, así como la Red Digital de Emergencias de la Junta (REJA), clave para la coordinación operativa.

En el ámbito sanitario, ha indicado que el dispositivo cuenta con planes específicos de respuesta, refuerzo de la atención en la zona y un importante despliegue de medios terrestres y aéreos, resaltando también el trabajo en materia de movilidad y tráfico, que es "fundamental para garantizar la seguridad y la fluidez en los accesos".

"La planificación y la coordinación entre todos los profesionales son esenciales para que este evento siga siendo un referente también en seguridad y organización", ha concluido.

Una de las novedades del dispositivo es el incremento de la cooperación internacional, con presencia operativa e institucional mediante delegaciones extranjeras. Para ello, se contará con diez agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa y dos de la Gendarmería francesa, además de una representación de Senegal, lo que facilita la atención a ciudadanos internacionales y refuerza la cooperación policial.

En torno a 1.900 agentes de la Guardia Civil realizarán tareas relacionadas con el dispositivo, 288 de los cuales forman parte de la Agrupación de Tráfico, con aproximadamente 102 en las inmediaciones del Circuito de Jerez. Se dispondrá de un helicóptero para vigilancia aérea, drones y sistemas anti drones para control del espacio aéreo, unidades motorizadas y montadas (caballos), así como perros especializados en detección.

En el ámbito tecnológico, se ha intensificado el ciber patrullaje, mediante el análisis de redes sociales y páginas web para detectar actividades ilícitas, especialmente la reventa ilegal de entradas. Esta labor incluye la identificación y bloqueo de perfiles implicados, así como la adopción de medidas para mitigar posibles estafas.

Igualmente, se ha previsto el uso de tecnología satelital (Starlink) para asegurar las comunicaciones ante posibles fallos del sistema convencional, y se han introducido mejoras en la atención al ciudadano, con la posibilidad de formular denuncias mediante dispositivos móviles o tablets en el propio lugar de los hechos, lo que agiliza los trámites y mejora la eficiencia del servicio.

Por su parte, la Policía Nacional empleará a más de 835 agentes y se coordinará con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, algunas de cuyas calles serán abiertas parcial y temporalmente a la presencia de moteros con criterios de flexibilización, para beneficiar al comercio local, y control, para evitar molestias a los vecinos.

Entre los objetivos está el prevenir la celebración de exhibiciones ilegales de motocicletas que atentan contra la seguridad del tráfico y ponen en peligro a las personas, comprometiendo la seguridad y el orden público.

Por parte del Ministerio de Defensa este año, como novedad en el acto de inauguración, participa la Patrulla Aspa, una patrulla de helicópteros pertenecientes al Ejército de Aire y del Espacio con sede en Armilla, que serán los encargados de dibujar en el cielo la bandera de España.

Blanca Flores ha agradecido a la Junta su colaboración en el dispositivo con los servicios de Protección Civil, del 112 y de la red sanitaria andaluza, señalando que el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad y tráfico contribuye "al éxito" del Gran Premio y "a la mejor imagen para la provincia".

ALERTCOPS Y PUNTOS VIOLETA

La App Alertcops se adaptará al Gran Premio para mantener informados a todos los usuarios que se la descarguen en sus dispositivos móviles, conectándoles en caso de necesidad con las Fuerzas de Seguridad.

La zonificación solicitada por la Guardia Civil para eventos específicos, en este caso el Campeonato de Jerez, permitirá tener avisos de seguridad geolocalizados sobre atascos, vías alternativas, incidencias, emergencias u ocupación de parkings en toda España desde el momento en que se entra por la frontera.

Igualmente, el entorno del circuito contará con Puntos Violeta, espacios con un distintivo que les identifica como tal y que señala que ese es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan.

Tras los temporales de principios de año, la Unidad de Carreteras del Estado ultima el mantenimiento y reparación de las vías y accesos al circuito con la activación de equipos y personal técnico que puedan actuar ante cualquier problema y así evitar posibles accidentes.