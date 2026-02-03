Dos detenidos tras una persecución a una narcolancha refugiada del temporal en el río Guadalquivir

Imagen de la narcolancha en la persución por el río Guadalquivir. - GUARDIA CIVIL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a los dos tripulantes de una narcolancha que se había refugiado del temporal en el río Guadalquivir tras una persecución en la que otra embarcación logró huir a mar abierto tras alcanzar la desembocadura del río.

Según ha explicado la Guardia Civil, los hechos se produjeron en la tarde este martes, cuando localizaron dos narcolanchas cuatrimotoras, ocupadas por varias personas, que se habían refugiado del temporal en el río Guadalquivir, en la zona de Isla Mayor (Sevilla).

Por ello se activó un operativo en el que además de unidades terrestres participó una patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y un helicóptero del Servicio Aéreo de Sevilla, que se acercó a las embarcaciones, momento en el que iniciaron la huida a gran velocidad rumbo a la desembocadura del río, siendo perseguidas por medios acuáticos y aéreos del Cuerpo.

Finalmente, sobre las 20,00 horas la Guardia Civil interceptó una de las embarcaciones, deteniendo a sus dos tripulantes, mientras que la segunda logró darse a la fuga rumbo alta mar. Tanto la embarcación como los detenidos, dos varones de 35 y 25 años con múltiples antecedentes, fueron desembarcados en el puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).