Dos detenidos en el puerto de Algeciras procedentes de Ceuta por llevar hachís en el interior de sus cuerpos

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras ser sorprendidas transportando sustancias estupefacientes ocultas en el interior de su organismo durante los controles establecidos en el puerto de Algeciras a los pasajeros procedentes de Ceuta.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Compañía Fiscal de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras en el marco de los dispositivos permanentes de control que se desarrollan en el recinto portuario para prevenir el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas asociadas.

En este sentido, ha indicado que la primera intervención tuvo lugar la pasada semana durante uno de los controles realizados a pasajeros procedentes de Ceuta, cuando observaron que uno de los viajeros mostraba un comportamiento anormal del tránsito habitual de pasajeros.

Por ello, se le invitó a someterse voluntariamente a una prueba radiológica con el fin de descartar la posible ocultación de sustancias estupefacientes en el interior de su cuerpo, confirmándose la presencia de cuerpos extraños compatibles con envoltorios de droga, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La segunda actuación se ha desarrollado esta semana cuando componentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras del puerto de Algeciras detectaron a otro pasajero que mostraba igualmente síntomas de nerviosismo y un comportamiento anómalo. Tras ser sometido voluntariamente a una prueba radiológica se comprobó que también transportaba sustancias estupefacientes ocultas en el interior de su organismo, motivando su detención.

Como resultado de ambas actuaciones, los agentes han intervenido un total de 218 envoltorios de resina de hachís, con un peso conjunto de tres kilogramos y un valor estimado de 6.338 euros en el mercado ilícito.