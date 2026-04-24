Dos policías locales de Algeciras heridos tras embestir un detenido por drogas su coche contra ellos

Vehículo de la Policía Local de Algeciras dañado tras ser embestido por un sospechoso por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Algeciras han detenido a una persona como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras una peligrosa huida que ha dejado dos agentes locales heridos, al embestir el arrestado su vehículo contra un coche patrulla.

En una nota, la Guardia Civil de Algeciras ha explicado que los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando una patrulla que se encontraba realizando un punto de verificación en la avenida Mar del Sur en Torreguadiaro, en el término municipal de San Roque, dio el alto reglamentario al conductor de un turismo.

El conductor desobedeció las indicaciones de los agentes y huyó de inmediato por las calles de la localidad, iniciándose en ese momento una persecución. Poco después fue interceptado de nuevo, aunque volvió a hacer caso omiso a las órdenes de detención y continuó la fuga por la autovía A-7 en dirección a Algeciras.

Ante la negativa del conductor a detenerse y al dirigirse hacia Algeciras, se solicitó el apoyo de la Policía Local de esa localidad, que desplegó un dispositivo para colaborar en la interceptación del vehículo.

A partir de ese momento, ambos cuerpos iniciaron una actuación coordinada por distintas vías del municipio durante la que el ya detenido condujo de forma "manifiestamente peligrosa y temeraria", poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Al verse sin posibilidad de escape, llegó a embestir violentamente un vehículo policial, colisionando además con otros coches estacionados. Como consecuencia de estos hechos, dos agentes de la Policía Local resultaron heridos con diversas contusiones, teniendo que ser trasladados al Hospital Punta de Europa.

Tras su detención, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducción y que portaba ocultas siete dosis de cocaína, 1.145 euros en efectivo y tres dispositivos móviles.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, va a ser puesto este viernes a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de los delitos de desobediencia grave a agentes de la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad, delito contra la seguridad vial y tráfico de drogas.