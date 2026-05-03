Los embalses de la provincia de Cádiz continúan en más del 90% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse de Zahara-El Gastor el pasado mes de marzo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 91,26% de su capacidad, lo que supone una acumulación de agua de más de 600 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 58,5% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 32,7% más de agua que hace un año.

Según datos de redhidrosur, de la Consejería de Medio Ambiente, recogidos por Europa Press, el 2 de mayo de 2025 el agua embalsada en los pantanos gaditanos era de 1.048,10 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que en la actualidad la capacidad total se sitúa en 1.634,90 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, siete se encuentran por encima del 90% de su volumen y de los cuatro restantes, sólo uno, el de Zahara-El Gastor, es el que está a menor capacidad con un 72,71% de capacidad y 161,92 hm3, cuando hace un año apenas tenía 66 hm3 de agua acumulada.

Este es además el segundo de mayor capacidad de la provincia tras el de Guadalcacín, que puede llegar a recoger 800 hm3 y que en la actualidad está al 93,79% con 620,40 hm3. En mayo de 2025 su situación estaba en 385 hm3.

Además, el pantano de Bornos, con una capacidad total de 200 hm3, se encuentra ahora al 90,78%, con un volumen de 181,74 hm3. Por su parte, el de Arcos, que recibe agua de este pantano, está ya al 92,74% con 13,54 hm3 de un total de 14,60 hm3.

El embalse de Barbate, al 98,86% de su capacidad, cuenta con 205,35 hm3, cuando en mayo del año pasado apenas llegaba a 122 hm3, mientras que el de Celemín al 99,14% llega a los 43,60 hm3.

Por su parte, los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque, en la comarca del Campo de Gibraltar, están al 91,5% y 95,3% respectivamente, con 72 y 79 hectómetros cúbicos. En 2025, estos mismos embalses se encontraban a un volumen de 57 y 79 hm3.

Tras el episodios del tren de borrascas de enero y febrero los embalses gaditanos registraron una destacada mejoría respecto a años anteriores. En este sentido cabe recordar que en noviembre de 2023 la situación general era preocupante, con una media del 16% y 291,42 hectómetros cúbicos de agua embalsada.