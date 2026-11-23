El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la delegada de Industria, Inmaculada Olivero, en las obras de las nuevas líneas subterráneas de media tensión que Endesa construye desde la subestación Arvina - ENDESA

ROTA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Endesa ha presentado este lunes al alcalde de Rota (Cádiz), José Javier Ruiz Arana, y a la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Cádiz, Inmaculada Olivero, los trabajos que la compañía está desarrollando para reforzar la red eléctrica del municipio a través de su filial de Redes e-distribución, que forman parte de un plan de inversión de Endesa en Rota que supera los 1,1 millones de euros.

Según ha indicado Endesa en una nota, durante la visita, acompañados por responsables de e-distribución, filial de redes de Endesa, en Cádiz, han conocido el avance de las obras para la construcción de tres nuevas líneas subterráneas de media tensión desde la subestación Arvina.

Esta intervención, actualmente en fase de obra civil, supone una inversión cercana a los 945.500 euros e incluye la instalación de casi diez kilómetros de cableado y más de tres kilómetros de nuevas canalizaciones en distintos puntos de Rota, entre ellos Camino de Santa Teresa, el polígono industrial, la calle Zoilo Ruiz Mateos y la avenida de San Fernando, según ha explicado Endesa. Además, ha señalado que el proyecto permitirá reforzar la capacidad de la red eléctrica del municipio y facilitar una distribución más eficiente de la energía entre las distintas zonas de la localidad.

Igualmente, ha señalado que entre las inversiones que Endesa desarrolla en la localidad se encuentra también la renovación de cuatro tramos de línea subterránea de media tensión en las calles Santo Domingo de Guzmán, Rubén Darío y Juan Sebastián El Cano, así como en la avenida de San Fernando.

Los trabajos, ya ejecutados y pendientes de su puesta en servicio, han supuesto una inversión aproximada de 90.000 euros y han permitido sustituir 600 metros de cableado por nuevos conductores con mayores prestaciones técnicas. Este cableado destaca por su mayor resistencia a la humedad y a las altas temperaturas, además de contar con una mayor capacidad de transmisión, lo que contribuirá a optimizar el funcionamiento de la red.

Asimismo, la compañía, según ha señalado, está llevando a cabo intervenciones en una decena de centros de transformación de Rota, con una inversión superior a los 82.800 euros. Los trabajos incluyen la sustitución de equipamientos y la incorporación de nuevos sistemas de operación remota y supervisión que permiten una gestión más ágil de las instalaciones.

Endesa ha recordado que estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Cádiz, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.