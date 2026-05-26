Los Estanques, El Canijo de Jerez y Duquende protagonizan dos espectáculos exclusivos en San Fernando por el Año Camarón

Archivo - El músico El Canijo de Jerez posa para Europa Press, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Los Estanques, El Canijo de Jerez y Duquende protagonizarán en julio en San Fernando (Cádiz) dos espectáculos exclusivos y gratuitos concebidos para conmemorar el Año Camarón, que celebra el 75 aniversario del nacimiento del artista isleño.

El Ayuntamiento de San Fernando ha indicado en una nota que con estos conciertos continúa avanzando en la programación del Año Camarón, que conmemora una efeméride con una programación cultural, artística, académica y patrimonial destinada a reivindicar el legado de Camarón y a proyectar internacionalmente la imagen de San Fernando como "ciudad de cultura, creación y flamenco".

Este viernes y sábado, 29 y 30 de mayo, se celebrará el Congreso de Camarón, concebido como un espacio de análisis y reflexión sobre la dimensión artística, educativa, cultural e institucional del cantaor isleño y sobre la "profunda transformación" que provocó en la historia del flamenco desde su irrupción en la escena musical en los años sesenta.

Dentro de esa programación, el tradicional concierto homenaje que cada año se celebra en torno a la fecha del fallecimiento del cantaor isleño crecerá de manera excepcional en 2026 con dos jornadas musicales gratuitas para la ciudadanía que tendrán lugar el 2 y 3 de julio en la plaza del Rey, y que reunirán a destacados nombres del panorama flamenco y musical español en propuestas diseñadas específicamente para esta conmemoración.

El primero de los espectáculos se celebrará el 2 de julio, con un propuesta que combinará tradición, contemporaneidad y una conexión directa con la memoria viva del flamenco. En esta ocasión serán Los Estanques y El Canijo de Jerez quienes protagonizarán un espectáculo exclusivo de fusión y reinterpretación de temas vinculados al universo musical de Camarón.

Se tratará de una producción creada específicamente para San Fernando y para el Año Camarón, cuyos ensayos se desarrollarán en los días previos al concierto, reforzando así el carácter único e irrepetible de esta propuesta artística, como ha apuntado el Ayuntamiento.

La cita contará además con las colaboraciones de Cristian de Moret, José de los Camarones y Pedro Pimentel, y no se descarta alguna que otra sorpresa de última hora.

Como antesala a esta cita, los músicos realizarán ensayos generales los días previos en el Teatro de las Cortes, ultimando un espectáculo que fusionará el respeto a la tradición con la vanguardia musical actual y destacando a Camarón como referente para las nuevas generaciones.

El homenaje al genio flamenco se complementará el 3 de julio con una segunda cita diferente en lo artístico, pero igualmente conectada con el espíritu innovador y rompedor que representó Camarón de La Isla.

Se trata del espectáculo 'Yunque, Clavo y Alcayata', una producción concebida expresamente para el Año Camarón y protagonizada por Juan Rafael Cortés Santiago, conocido artísticamente como Duquende, una de las voces "más importantes y respetadas" del flamenco contemporáneo.

Su carrera ha estado además estrechamente ligada a figuras fundamentales del flamenco, especialmente a Paco de Lucía, quien lo incorporó a su grupo y con quien realizó giras internacionales históricas. Esa vinculación artística sitúa a Duquende como "heredero directo" de una forma de entender el flamenco marcada por "la libertad creativa, la emoción y la innovación" que definieron también la trayectoria de Camarón, como se ha señalado.

En 'Yunque, Clavo y Alcayata', Duquende estará acompañado por artistas de enorme prestigio dentro del flamenco como Farru, May Fernández, Rosario Montoya o Rubio de Pruna, entre otros nombres invitados que darán forma a un espectáculo concebido desde la emoción, la raíz y el respeto al universo artístico de Camarón.

CONGRESO SOBRE CAMARÓN

Además, el Centro de Interpretación de Camarón acogerá desde el viernes un congreso sobre la vida, la obra y el legado universal del artista isleño. El congreso, que ha completado todas las inscripciones, abordará el flamenco desde cuatro perspectivas, como son institucional, académica, pedagógica y artística.

El encuentro analizará la evolución del flamenco desde sus orígenes marginales hasta su reconocimiento por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así como el crecimiento de los estudios universitarios y científicos sobre este arte. También se reflexionará sobre la presencia del flamenco en la educación y la necesidad de seguir impulsando su enseñanza en distintos niveles formativos.

En el ámbito artístico, el congreso pondrá especial atención en la figura de Camarón y en la influencia revolucionaria de discos como 'La Leyenda del Tiempo' en el flamenco contemporáneo.

Durante dos jornadas participarán investigadores, artistas, periodistas y especialistas vinculados al universo camaronero, entre ellos Juan José Téllez, Cristina Cruces, Paco Cepero o la cantaora Argentina. Además, habrá mesas redondas sobre la evolución artística de Camarón y actuaciones en directo de artistas como Trini de La Isla y Jesús Castilla.

Todo estos eventos forman parte de una programación mucho más amplia impulsada por el Ayuntamiento de San Fernando dentro del Año Camarón, una conmemoración que continuará desarrollándose durante los próximos meses con nuevas actividades musicales, culturales y divulgativas.

Entre las grandes citas previstas destaca el espectáculo coral que pondrá el broche final a esta celebración el próximo 1 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, un evento de gran formato que reunirá a destacadas figuras del flamenco y de la música española y cuya presentación oficial tendrá lugar el próximo 4 de junio en la capital.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja junto a Universal Music en la organización de los Premios Camarón, que se celebrarán este otoño en el Teatro de Las Cortes.

Además, se ha recordado la línea de ropa que la marca Pull&Bear ha sacado con Camarón y San Fernando, con una "gran repercusión" en el panorama nacional.