Evacuada una mujer de 79 años con problemas respiratorios al estar aislada en El Portal (Cádiz) por subida del Guadalete

Efectivos de la Policía Nacional de Cádiz junto a Salvamento de Cruz Roja actúan para evacuar a una mujer de 79 años de su vivienda en El Portal, aislada por la crecida del Guadalete en Jerez de la Frontera (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han intervenido en la mañana de este sábado 7 de febrero en un operativo de emergencia, en colaboración con efectivos de Salvamento de Cruz Roja, para evacuar a una mujer de 79 años que presentaba insuficiencia respiratoria y que se encontraba aislada en su casa en la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera, debido a la crecida del río Guadalete.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Arroyo Salado de Caulina, en El Portal, donde el acceso por vía terrestre se encontraba "gravemente afectado" por las inundaciones.

Ante esta situación, los equipos de emergencia accedieron al lugar mediante lancha neumática, logrando evacuar a la afectada con seguridad. Tras el rescate, la mujer fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Jerez, donde ha quedado ingresada para su atención médica.

Cabe apuntar que la zona rural de Jerez se encuentra gravemente afectada por inundaciones debido a la crecida que ha ido experimentando el río Guadalete por las abundantes lluvias que han traído las distintas borrascas y por los desembalses de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera.

En estos momentos hay casi 2.300 personas evacuadas en La Greduela, La Ina, Las Pachecas, Cejos del Inglés, El Portal, Portalillo, La Corta, Lomopardo, San Isidro del Guadalete, Rabanito (Guadalcacín), Mesas del Corral y Rajamancera. Además, casi 5.000 personas están incomunicadas por carretera en las localidades de San Isidro, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla y más de 7.200 personas se pueden ver afectadas por un posible desbordamiento del arroyo Salado en Estella, Magallanes, La Barca, Cuartillos y La Guareña.