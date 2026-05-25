Evacuados al hospital cinco heridos, dos menores, atropellados por una moto en San Fernando (Cádiz)

Archivo - Hospital de San Carlos. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas dos menores, han precisado traslado hospitalario tras ser atropelladas por una motocicleta a última hora de este domingo 24 de mayo en la localidad gaditana de San Fernando, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar en la Plaza Hornos Púnicos minutos antes de las 22.00 horas, momento en el que el 112 recibió la primera de varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente para varios peatones que habían sido atropellados por una moto.

Acto seguido se activó de inmediato activó a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios atendieron y evacuaron al Hospital de San Carlos a cinco personas: un hombre de 51 años, una mujer de 39, dos menores de nueve y diez años y de un quinto herido del que no han trascendido más datos.