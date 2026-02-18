Evitan un robo de madrugada en una farmacia de Jerez (Cádiz) y detienen a dos personas

Vista de la farmacia asaltada en Jerez de la Frontera (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cáduz han intervenido durante la madrugada del lunes 17 de febrero en Jerez de la Frontera impidiendo que se produjera un robo con fuerza en una farmacia del barrio de Las Viñas, deteniendo a los dos presuntos autores antes de que pudieran escapar con dinero y medicamentos del interior del establecimiento.

Los hechos sucedieron sobre las 02,30 horas, cuando el 091 recibía varias llamadas que alertaban de fuertes ruidos en la barriada, desplazando de forma rápida a varias unidades de la Policía Nacional, tal y como se ha indicado en una nota.

Los agentes que acudieron al lugar se percataron de que la persiana metálica de la farmacia de esta barriada jerezana se encontraba forzada y fracturada desde el exterior.

Tomando las pertinentes medidas de seguridad, los policías se introdujeron en el establecimiento, localizando en su interior a un varón de 20 años de edad con un destornillador de gran tamaño tratando de forzar la caja registradora. De forma simultanea, varios agentes en el exterior recababan testimonios y grabaciones que confirmaban que el sujeto del interior había fracturado la persiana metálica ayudado de herramientas y de un segundo varón, que había logrado huir instantes antes.

Ante esto, se estableció un dispositivo de búsqueda, que daba resultado minutos más tarde al localizar al segundo implicado, también de 20 años de edad, tratando de huir a pie en el cercano Paseo de las Delicias en dirección hacia la Canaleja.

Ambos varones fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza y trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez, donde ingresaron en el área de detención y donde continúan hasta que se den por concluidas las diligencias policiales y sean puestos a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.