Una fallecida y dos heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-373 en Villamartín (Cádiz)

Vehículo de 112 Andalucía en una imagen de archivo. - 112

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-373 a su paso por la localidad gaditana de Villamartín, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 12,38 horas de este martes, cuando varios conductores que circulaban por la vía han alertado del siniestro a la altura del kilómetro 6 de la citada vía, que discurre hacia Arcos de la Frontera.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Guardia Civil para auxiliar a los accidentados, además de a bomberos del Consorcio provincial, que han realizado tareas para liberar a los atrapados en el interior de los coches.

Por su parte, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha movilizado un helicóptero y una UVI móvil hasta la zona.

Los servicios sanitarios han certificado la defunción de una mujer y han evacuado a otros dos heridos al hospital de Villamartín para su evaluación y atención médica.