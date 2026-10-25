La Feria de Empleo reunirá a 26 empresas y entidades en el Parque de las Acacias de Algeciras (Cádiz)

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León - MANCOMUNIDAD

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, ha animado este domingo a la ciudadanía campogibraltareña a participar en la segunda edición de la Feria de Muestras y Oportunidades Laborales 2026, que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Parque de las Acacias de Algeciras.

El encuentro está dirigido a personas que buscan empleo o desean mejorar su situación profesional y les permitirá conocer oportunidades laborales y contactar directamente con empresas y entidades de la comarca.

Organizada por la institución comarcal en el marco del programa Innova Campo de Gibraltar 2026, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, la feria contará con la participación de 26 empresas y organizaciones de distintos sectores.

La programación combinará espacios expositivos y ponencias informativas sobre perfiles profesionales, competencias y necesidades del mercado laboral.

La jornada del martes 27 de octubre comenzará a las 9,00 horas con la apertura de los estands. La inauguración oficial tendrá lugar a las 10,00 horas, seguida, a las 10,15 horas, de un reconocimiento a Grupo MASA con motivo de su 50 aniversario.

Las intervenciones empresariales comenzarán a las 10.30 horas con Mantenimiento y Montajes Industriales (MEISA). A continuación, intervendrán la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, a las 11,15 horas; Atridel, a las 12,00 horas, y Moncada Integral Solutions, que cerrará el programa de presentaciones a las 12,45 horas.

García León ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para acercar el tejido empresarial a la ciudadanía y favorecer nuevas oportunidades de empleo en la comarca, animando a las personas interesadas a aprovechar este encuentro para conocer de primera mano las necesidades del mercado laboral y establecer contacto directo con las empresas participantes.