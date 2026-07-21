El Festival JazzCádiz reúne a Gretchen Parlato, Roberto Fonseca, Mádé Kuti y Momi Maiga en Cádiz

Archivo - Momi Maiga y su grupo. - FESTIVAL JAZZCÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival JazzCádiz y Músicas Viajeras tiene esta semana como escenario al Baluarte de la Candelaria y el Parador de Turismo de Cádiz con nombres que llegan avalados por nominaciones al Grammy, distinciones oficiales y giras que han pisado desde el Olympia de París hasta el mismísimo Festival de Jazz de La Habana, como Gretchen Parlato, Roberto Fonseca, Mádé Kuti y Momi Maiga.

Así, según ha indicado la organización, el Parador de Cádiz abre a cita este martes con la flautista María Toro, formada en la tradición clásica gallega, con un instrumento que ha absorbido el flamenco-jazz de Madrid, la escena contemporánea suiza, el jazz neoyorquino y la riqueza popular de Río de Janeiro, con colaboraciones de la talla de Hermeto Pascoal o Chano Domínguez a sus espaldas.

Por su parte, para este miércoles el Baluarte recibe a Mádé Kuti & The Movement, que han llevado su directo por toda África y medio mundo y Cádiz será una parada más de un artista que ya está escribiendo el siguiente capítulo del apellido más importante del afrobeat.

Ya el jueves será el turno del concierto doble de esta edición, que abre Trinidad Jiménez 5tet con Raíz Sureste, un viaje a las sonoridades y los cantes del flamenco del Levante a Málaga y le sigue Julián Sánchez 5tet con Los Sonidos de Miles Davis, un homenaje concebido por encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada para su 75 edición, donde se estrenará antes de llegar a Cádiz.

Los días siguientes suben aún más el listón, según la organización, con Gretchen Parlato presentando The Wise Ones, coproducido junto a Alan Hampton tras 20 años de amistad musical. Al día siguiente, el cubano Roberto Fonseca, nominado al Grammy por Yo en 2012 y nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por Francia en 2019, trae a Cádiz La Gran Diversión, un tributo a las noches del legendario cabaret Cabane Cubaine con una orquesta a la altura del mito del Buena Vista Social Club.

El 26 de julio el senegalés Momi Maiga pone el broche a la programación principal con Kairo, disco galardonado como Mejor Álbum del Año en los Premios Enderrock 2025. Cádiz será, además, parada previa a su esperado debut en directo en Senegal, su país natal.

Además, todas estas noches en el Baluarte se prolongan hasta las dos de la madrugada con jam sessions y sesiones de DJ Calder On Hi-Fi, entre ellas el Ciclo Fallam Sessions, de la mano del Trío Verbist, Galiana y Sáinz, dedicado a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.