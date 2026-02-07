La Final infantil del concurso de Carnaval de Cádiz y la de Romanceros se celebrarán el 12 de febrero

Archivo - Exterior del Gran Teatro Falla de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha anunciado que la Final infantil del concurso de Carnaval de Cádiz y la Final del concurso de Romanceros se celebrarán el próximo jueves 12 de febrero, después de que hayan sido suspendidas este sábado por las condiciones meteorológicas.

De esta manera, y tras la reunión celebrada en el día de hoy con los colectivos y los portavoces de las agrupaciones, la Final de infantil será a las 17,00 horas en el Gran Teatro Falla, mientras que la de Romanceros pasará a celebrarse en el Palacio de Congresos a las 20,00 horas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que debido a la situación climatológica adversa prevista para este sábado, por viento y lluvias, se ha decidido aplazar la celebración de la Final infantil y el pase de semifinales de Romanceros previsto también para este día.

Beatriz Gandullo ha indicado que esta medida se ha adoptado "por precaución, para cuidar a la cantera y para garantizar la seguridad de los niños y niñas que participan en esta Gran Final y de sus familiares", además de para evitar riesgos en los desplazamientos, ya que hay agrupaciones que provienen de otros municipios.

De esta manera, las localidades adquiridas para este sábado serán válidas para el próximo jueves.

En cuanto a Romanceros, este domingo 8 de febrero se reanuda el concurso con las semifinales en el Teatro del Títere y la semifinal que se celebraba hoy se aplaza al lunes 9 de febrero a las 20,00 horas, siendo igualmente válidas las entradas, siendo la Final el citado jueves 12 de febrero.

Beatriz Gandullo ha agradecido la colaboración de todos los colectivos para llegar a un acuerdo y buscar una solución a esta circunstancia que se ha dado en estos últimos días de concurso, y ha puesto en valor "el compromiso" del personal técnico del Gran Teatro Falla y de los técnicos municipales.